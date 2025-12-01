Saiba quem são os finalistas da Dança dos Famosos e a reação da web
No último domingo (30), finalmente, o público ficou sabendo quem são os finalistas da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, na Globo.
As cantoras Wanessa Camargo e Manu Bahtidão e o ator Silvero Pereira foram os finalistas. Quem acabou “morrendo na praia” foi o ator David Junior, que ficou com a menor pontuação. Eles disputaram entre si com apresentações de dança contemporânea. Nos jurados, teve Fernanda Lima.
Nas rede social X, os internautas se manifestaram. “Não vi nada de extraordinário hoje no Silvério. A Manu foi a melhor”, “Final justa”, “Amo o Silvero, mas vai ser muito icônico a reviravolta com a Manu ou Wanessa”, “As meninas evoluíram. “Silvério não é melhor faz tempo”, “Eu fico inconformada de o Allan ter saído ainda”, foram alguns comentários.
A final da Dança dos Famosos será no próximo domingo, ao vivo, no Domingão com Huck. O quadro chamou muita atenção neste ano, com bastidores muito movimentados.