Arquivo Público de Pernambuco celebra 80 anos com programação especial e destaca avanços históricos em 2025
A instituição comemora oito décadas preservando documentos históricos e assegurando o direito à informação para futuras gerações em Pernambuco.
O Arquivo Público Estadual celebra, nesta quinta-feira (4), seus 80 anos de atuação como uma das mais importantes instituições de preservação da memória e garantia do direito à informação do Brasil.
A data será marcada por uma programação especial ao longo de todo o dia, reunindo pesquisadores, representantes de universidades, instituições culturais e órgãos públicos, na sede do Arquivo, no Recife.
A programação tem início às 9h com a reunião do Conselho de Patrimônio de Pernambuco. Das 14h às 17h, acontecem mesas de debate, lançamento de livros, revista e site do arquivo, exposição de manuscritos e obras raras e exibição de documentários.
Às 14h30, será realizada a mesa “80 anos do Arquivo Público – A função social do Arquivo”, com Flávio Cabral, Marcília Gama e George Cabral, abordando o papel dos arquivos públicos na consolidação da cidadania, da democracia e da preservação da memória coletiva.
Às 15h30, acontece o lançamento do livro “O antes, o durante e o depois - A Confederação do Equador em documentos da época”, com selo editorial do Arquivo Público, organizado por Emerson Lucena, Hildo Leal e Artur Garcea, na Biblioteca da instituição.
Às 16h, serão abertas as exposições “Manuscritos do Arquivo” e “ Obras raras do Arquivo” seguidas de vídeos pedagógicos, além da exposição audiovisual de imagens da fotógrafa Renata Victor, com ensaio especial. O encerramento da programação está previsto para às 17h.
2025: um ano de avanços históricos
No ano em que completa oito décadas de existência, o Arquivo Público de Pernambuco consolida-se também como referência nacional em preservação documental, transparência e direitos humanos.
Apenas em 2025, a instituição registrou mais de mil atendimentos diretos a pesquisadores, estudantes e cidadãos, ampliou serviços de digitalização sob demanda e fortaleceu parcerias com universidades como UFPE, IFPE, UFRPE e Unicap.
“O Arquivo Público de Pernambuco cumpre, hoje, um papel estratégico para o Estado e para a cidadania. Preservar documentos é, acima de tudo, garantir direitos, memória e democracia para as gerações presentes e futuras”, afirma o diretor do Arquivo Público de Pernambuco, o escritor Sidney Rocha.
Entre os destaques do ano está a cooperação internacional com o Museu Zeppelin, da Alemanha, que resultou no uso de documentos do acervo da antiga Dops em uma exposição sobre o nazismo e suas repercussões fora da Europa.
Também foram firmados convênios com municípios do interior do Estado, para digitalização de periódicos históricos, além da criação do Lamed-Apeje, laboratório voltado aos acervos da repressão e da memória da democracia.
A atuação em educação patrimonial levou mais de vinte escolas ao Arquivo em 2025, com oficinas, visitas técnicas e formações para professores. Na produção científica e editorial, o Arquivo lançou livros e revistas especializadas, consolidando-se também como casa editorial e polo de difusão do conhecimento histórico.
Esses resultados reforçam a missão do Arquivo como instrumento de cidadania e transparência pública do Estado, atuando como elo entre passado, presente e futuro.
Fundado em 1945, o Arquivo Público Estadual guarda documentos essenciais da história política, social, econômica e cultural de Pernambuco, sendo hoje reconhecido como patrimônio institucional da democracia.
SERVIÇO
- Evento: Programação comemorativa dos 80 anos do Arquivo Público de Pernambuco
- Data: Quinta-feira, 4 de dezembro
- Horário: A partir das 9h
- Local: Sede do Arquivo Público de Pernambuco. Rua do Imperador Pedro II, 371. Santo Antônio
@arquivopublicodepernambuco
- Entrada franca.
Programação:
- 9h – Abertura
- 9h às 12h – Reunião do Conselho de Patrimônio
- 14h – Mesa: O Arquivo, hoje.
- 14h30 – Mesa “80 anos do Arquivo Público – A função social do Arquivo”
- 15h30 – Lançamento do livro “O antes, o durante e o depois - A Confederação do Equador em documentos da época”, de Emerson Lucena, Hildo Leal e Artur Garcea, servidores do Arquivo.
- 16h – Exposição de documentos, documentário e vídeos institucionais.
- 16h30. Abertura de ensaio fotográfico e lançamento de ensaio de Renata Victor sobre o Arquivo Público.
- 17h – Encerramento