Pernambuco Meu País Verão movimenta Aldeia com Luísa Sonza, Xamã, Duda Beat e Priscila Senna neste fim de semana
A edição de verão do Pernambuco Meu País movimenta o Parque Aldeia dos Camarás, em Camaragibe, no Grande Recife, entre os dias 5 e 7 de dezembro
A edição de verão do Pernambuco Meu País movimenta o Parque Aldeia dos Camarás, em Camaragibe, no Grande Recife, entre os dias 5 e 7 de dezembro, reunindo nomes de destaque da música nacional e artistas pernambucanos em três dias de apresentações gratuitas.
O festival é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secult-PE, Fundarpe e Empetur, com apoio da Prefeitura de Camaragibe.
A etapa em Aldeia reforça a dimensão cultural e econômica do projeto, que tem circulado por diferentes regiões do Estado.
A edição de inverno, realizada entre julho e setembro, gerou mais de R$ 200 milhões em impacto econômico, segundo dados oficiais.
A secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula, ressalta que o evento busca fortalecer a produção artística local e ampliar o acesso do público à programação cultural.
“Reunimos artistas consagrados e novas vozes em um encontro que movimenta a economia criativa, fortalece nossa identidade e transforma o festival em um território de celebração”, afirma.
Programação
A abertura ocorre na sexta-feira (5), às 18h, com a Banda de Pífanos Zabumba do Mestre Chimba. Em seguida, o projeto No Canto Delas reúne Irah Caldeira, Cristina Amaral, Nadia Maia e Larissa Lisboa.
O forró assume o palco com Dorgival Dantas (21h40), Raí Saia Rodada (23h30) e Tarcísio do Acordeon (1h30). O DJ Pedro Humberto anima os intervalos.
No sábado (6), a programação abre com o Coco dos Pretos, às 18h. O trap local aparece com Mago de Tarso (19h10), antes da apresentação de Xamã (21h10), que leva ao palco seu novo álbum.
A noite segue com Duda Beat (23h10) e Luísa Sonza (1h10). O DJ Murilo França responde pela discotecagem.
O domingo (7) tem início mais cedo, às 16h, com Getúlio Cavalcanti. Depois, o projeto Meu Coração é Brega reúne Brunessa França, Amigas do Brega e Banda Sentimentos (17h10).
A programação segue com Banda Kitara (20h10), Michelle Andrade (21h40) e encerra com Priscila Senna, às 23h40. A DJ Kananda PX comanda os intervalos.