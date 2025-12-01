Guilherme Briggs será o Papai Noel do Especial Geek de Natal do Power-Kon Recife no Camará Shopping
O evento, que ocupará a praça de eventos, praça de alimentação e outros setores do centro de compras, contará com mais de 30 atrações previstas
Clique aqui e escute a matéria
O dublador Guilherme Briggs, uma das vozes mais reconhecidas da cultura pop brasileira, foi confirmado como o Papai Noel do Especial Geek de Natal do Power-Kon Recife, que será realizado de 12 a 14 de dezembro, no Camará Shopping, em Camaragibe.
A edição, que celebra o fim de ano com uma programação temática voltada ao universo geek, terá entrada gratuita.
O evento, que ocupará a praça de eventos, praça de alimentação e outros setores do centro de compras, contará com mais de 15 estandes nacionais e mais de 30 atrações previstas no palco principal, incluindo atividades de cultura pop, games, cosplay, k-pop e experiências para toda a família.
Guilherme Briggs e o papel de Papai Noel Geek
Primeira atração anunciada, Briggs chega ao Recife para assumir o posto de Papai Noel em uma versão totalmente inspirada na estética geek.
Aos 55 anos, o dublador é conhecido por interpretar personagens marcantes como Superman, Buzz Lightyear, Optimus Prime, Mestre Yoda, Rei Julien, Franky (One Piece), Cosmo (Os Padrinhos Mágicos) e até Mickey Mouse em algumas produções. Ele também dubla atores como Brendan Fraser, Jim Carrey, Owen Wilson, Dwayne “The Rock” Johnson e Henry Cavill.
A participação no Power-Kon Recife acontece logo após sua presença na CCXP 2025, em São Paulo, reforçando a agenda ativa do dublador em eventos de cultura pop pelo país.
Para fãs que desejam um contato mais próximo, haverá um Meet & Greet VIP Premium, com quantidade limitada, disponível para compra no site da Sympla.
Serviço
Power-Kon Recife – Especial de Natal
Dias: 12, 13 e 14 de dezembro (sexta a domingo)
Horário: 11h às 20h
Endereço: Camará Shopping – Rua Manoel Hónorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe – PE
Entrada gratuita