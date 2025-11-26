Irmãs de Pau fazem último show da carreira no Club Metrópole

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A apresentação acontece como um rito de despedida para uma dupla que redefiniu estética, provocação e identidade dentro do cenário LGBTQIAPN+

O encerramento de um dos projetos mais inventivos da música pop contemporânea será escrito nesta sexta-feira (28), às 22h, quando o Club Metrópole recebe o último show das Irmãs de Pau.

A apresentação, que marca oficialmente o fim da parceria entre Vita Pereira e Isma Almeida, acontece como um rito de despedida para uma dupla que redefiniu estética, provocação e identidade dentro do cenário LGBTQIAPN+.

Desde que anunciaram a separação em setembro, Vita e Isma têm conduzido uma turnê carregada de emoção, com casas lotadas e um público que transformou cada encontro em celebração.

A demanda para esta última noite ultrapassa expectativas, segundo o diretor artístico Victor Hugo Bione, responsável pela produção ao lado do selo Freaks. O interesse reforça a força do duo, que transformou inovação musical em movimento cultural.

Oriundas da zona oeste de São Paulo, as artistas converteram experimentação em linguagem própria. A fusão entre funk e pop — inicialmente explorada durante a pandemia — evoluiu para uma estética marcada pelo deboche, pela sensualidade e pela inventividade visual.

Ao longo da trajetória, lançaram três álbuns — Dotadas, Gambiarra Chic Vol. 1 (2024) e Vol. 2 (2025) — além de parcerias com nomes como Pabllo Vittar, Sevdaliza e Ludmilla. Hits como “Queimando Ice” e “Shambaralai” ajudaram a consolidar a dupla como referência de originalidade e resistência.

A Metrópole, palco de duas apresentações esgotadas das artistas, agora abriga o ponto final dessa narrativa.

A expectativa é de um show que una catarse, afeto e a energia irreverente que sempre definiu as Irmãs de Pau — um adeus que promete ecoar por muito tempo entre fãs e admiradores.

Serviço

Show de Despedida — Irmãs de Pau



Data: 28 de novembro (sexta-feira)

Horário: 22h

Local: Club Metrópole — Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

