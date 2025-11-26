Festival Folha de Carnaúba movimenta Belo Jardim com oficinas, teatro e música

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Realizado pelo Instituto Conceição Moura, evento ocorre de 25 a 29 de novembro e destaca a produção artística local com atividades gratuitas

Clique aqui e escute a matéria

Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, volta a se transformar em um polo de criação artística neste fim de novembro.

Entre os dias 25 e 29, o município recebe mais uma edição do Festival Folha de Carnaúba, iniciativa do Instituto Conceição Moura que reúne oficinas, apresentações e ações formativas voltadas à comunidade.

A programação gratuita inclui audiovisual, teatro, dança e música, articulando diferentes linguagens para fortalecer a cena cultural local.

O festival integra o calendário anual do Instituto e busca ampliar o acesso a práticas artísticas no território. De acordo com Lorena Tenório, coordenadora executiva da instituição, o evento funciona como um catalisador de experiências culturais.

“A cultura é um instrumento de desenvolvimento humano e coletivo. Quando vemos crianças, jovens e famílias ocupando os espaços e criando, entendemos o alcance desse trabalho”, afirma. Ela destaca que consolidar a produção artística de Belo Jardim significa também reforçar identidade e memória.

A programação tem início no dia 25 com uma oficina de audiovisual realizada na sede do Instituto ao longo de quatro dias, sempre das 18h30 às 21h30. Estruturada em módulos, a atividade aborda conceitos de criação e narrativa, introduzindo participantes ao processo de produção de vídeo.

O sábado, 29 de novembro, marca a etapa mais movimentada do festival. O Cine Teatro do Instituto recebe, às 15h, o espetáculo “O Segredo da Arca de Trancoso”, apresentado pelo grupo Cênicas Cia.

Às 16h30, estudantes sobem ao palco em uma montagem teatral produzida ao longo das atividades formativas. A programação segue na sede do Instituto, onde o Grupo de Coco se apresenta às 17h30, seguido do show infantil de Tio Iury, às 18h, e do Grupo Percussivo, às 19h. As atrações reúnem manifestações tradicionais e trabalhos desenvolvidos em parceria com escolas municipais.

No dia 26, o festival realiza uma mobilização formativa na Escola Municipal Manoel Domingos. Oficinas de teatro, música, artes visuais, dança e desenho serão distribuídas ao longo do dia, impactando 118 crianças. Para Lorena, essa frente educativa é central.

“Quando a escola se abre para diferentes linguagens, ela permite que cada criança experimente e encontre sua própria expressão”, afirma.

Com atividades distribuídas pela cidade, o Festival Folha de Carnaúba reforça o papel da arte como instrumento de participação comunitária e continuidade das tradições locais.

Ao longo de seus cinco dias, o evento cria um circuito cultural que combina formação, convívio e celebração.

Para o Instituto, a proposta é consolidar um espaço de encontro e incentivar novas gerações a ocuparem o território com criação e pertencimento.