Festival Folha de Carnaúba movimenta Belo Jardim com oficinas, teatro e música

Realizado pelo Instituto Conceição Moura, evento ocorre de 25 a 29 de novembro e destaca a produção artística local com atividades gratuitas

Por Bruna Oliveira Publicado em 26/11/2025 às 16:00 | Atualizado em 26/11/2025 às 16:01
Festival Folha de Carnaúba movimenta Belo Jardim com oficinas, teatro e música - Divulgação

Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, volta a se transformar em um polo de criação artística neste fim de novembro.

Entre os dias 25 e 29, o município recebe mais uma edição do Festival Folha de Carnaúba, iniciativa do Instituto Conceição Moura que reúne oficinas, apresentações e ações formativas voltadas à comunidade.

A programação gratuita inclui audiovisual, teatro, dança e música, articulando diferentes linguagens para fortalecer a cena cultural local.

O festival integra o calendário anual do Instituto e busca ampliar o acesso a práticas artísticas no território. De acordo com Lorena Tenório, coordenadora executiva da instituição, o evento funciona como um catalisador de experiências culturais.

“A cultura é um instrumento de desenvolvimento humano e coletivo. Quando vemos crianças, jovens e famílias ocupando os espaços e criando, entendemos o alcance desse trabalho”, afirma. Ela destaca que consolidar a produção artística de Belo Jardim significa também reforçar identidade e memória.

A programação tem início no dia 25 com uma oficina de audiovisual realizada na sede do Instituto ao longo de quatro dias, sempre das 18h30 às 21h30. Estruturada em módulos, a atividade aborda conceitos de criação e narrativa, introduzindo participantes ao processo de produção de vídeo.

O sábado, 29 de novembro, marca a etapa mais movimentada do festival. O Cine Teatro do Instituto recebe, às 15h, o espetáculo “O Segredo da Arca de Trancoso”, apresentado pelo grupo Cênicas Cia.

Às 16h30, estudantes sobem ao palco em uma montagem teatral produzida ao longo das atividades formativas. A programação segue na sede do Instituto, onde o Grupo de Coco se apresenta às 17h30, seguido do show infantil de Tio Iury, às 18h, e do Grupo Percussivo, às 19h. As atrações reúnem manifestações tradicionais e trabalhos desenvolvidos em parceria com escolas municipais.

No dia 26, o festival realiza uma mobilização formativa na Escola Municipal Manoel Domingos. Oficinas de teatro, música, artes visuais, dança e desenho serão distribuídas ao longo do dia, impactando 118 crianças. Para Lorena, essa frente educativa é central.

“Quando a escola se abre para diferentes linguagens, ela permite que cada criança experimente e encontre sua própria expressão”, afirma.

Com atividades distribuídas pela cidade, o Festival Folha de Carnaúba reforça o papel da arte como instrumento de participação comunitária e continuidade das tradições locais.

Ao longo de seus cinco dias, o evento cria um circuito cultural que combina formação, convívio e celebração.

Para o Instituto, a proposta é consolidar um espaço de encontro e incentivar novas gerações a ocuparem o território com criação e pertencimento.

