fechar
Agenda | Notícia

Recife Antigo recebe três dias de programação cultural com a primeira edição do Festival Mundo Mix 2025

Idealizado e realizado pelo Instituto Asa Branca, o festival tem a proposta de valorizar o que Pernambuco tem de mais identitário: sua diversidade

Por Bruna Oliveira Publicado em 17/11/2025 às 16:59
Recife Antigo
Recife Antigo - Fred Pinheiro/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Durante três dias, o Recife Antigo se transforma em um grande mosaico cultural com a chegada do Festival Recife Mundo Mix 2025, que promete estrear já com status de evento permanente no calendário oficial do estado.

De 21 a 23 de novembro, o bairro histórico — considerado o coração cultural da capital pernambucana — recebe uma programação que une arte, música, gastronomia, economia criativa e manifestações populares em uma ocupação vibrante que celebra a pluralidade pernambucana.

Idealizado e realizado pelo Instituto Asa Branca, o festival nasce com a proposta de valorizar o que Pernambuco tem de mais identitário: sua diversidade.

“O Mundo Mix nasce para inspirar, transformar e valorizar o que temos de mais nosso”, afirma José Maria de Souza, presidente do Instituto.

Uma construção coletiva

Viabilizado com incentivo do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e apoio da Prefeitura do Recife, SETUR, PRODARTE, EMPETUR e outras instituições parceiras, o evento é totalmente gratuito e funciona como vitrine para artistas independentes, pequenos empreendedores, coletivos criativos e iniciativas culturais que movimentam a cidade ao longo do ano.

Oito polos, uma cidade em movimento

Toda a programação do Recife Mundo Mix se espalha por oito polos temáticos que articulam diferentes linguagens e experiências:

  • Polo Conexões – Moinho Recife (Empreendedorismo Cultural)
  • Polo Sabores Pernambucanos (Gastronomia)
  • Polo Cais do Sertão (Expressões Artísticas)
  • Polo Empreenda Mais (Economia Criativa)
  • Polo Maré Cultural Feirarte (Arte e Artesanato)
  • Polo Brincantes
  • Polo Jota Raposo (Apresentações Artísticas e Culturais)

Debates, formação e pensamento crítico

Abrindo a programação um dia antes, o Moinho Recife recebe, a partir do dia 20, rodas de conversa, workshops, fóruns e sessões audiovisuais. Entre as presenças confirmadas estão Dora Dimenstein, Lina Fernandes, Cristiano Carrilho e Wagner Montenegro, discutindo temas que vão de comunicação cultural e audiovisual a inovação social.

O espaço também sedia o I Fórum de Cultura para o Terceiro Setor – Fala PE.

Gastronomia como memória afetiva

No polo Sabores Pernambucanos, a homenagem é para Otília Pereira, figura histórica da culinária local e criadora do Buraco de Otília.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Receitas clássicas reinterpretadas, operações especiais e curadoria gastronômica do chef Everton Teixeira fazem do polo uma celebração do sabor como identidade cultural.

Arte entre o tradicional e o contemporâneo

No Cais do Sertão, o festival apresenta uma edição especial do projeto Pernambuco, Tudo é Arte!, reunindo 40 artistas em linguagens diversas sob curadoria de Sil Karla.

A exposição “Atravessando Pontes” propõe diálogos entre tradição e experimentação com nomes como Jeff Allan, Karina Agra, Magdala Gomes e Raoni Assis.

Economia criativa em foco

O Polo Empreenda Mais reúne mais de 60 marcas autorais selecionadas pelo Prodarte, apresentando moda consciente, design independente, cerâmica contemporânea, upcycling, brechós e artesanato sustentável, além de atividades formativas desenvolvidas em parceria com o Sebrae/PE.

A força da Maré Cultural

A tradicional Feirarte chega repaginada ao Recife Mundo Mix, ocupando o Recife Antigo com artesãos, designers e criadores locais. A edição presta homenagem a Ana das Carrancas, referência da arte popular pernambucana.

Música como manifestação coletiva

Do forró ao samba, o festival também ergue dois polos musicais: o Brincante, na Rua do Bom Jesus, e o Jota Raposo, na Rua do Observatório.

Entre as atrações estão Jessier Quirino, Luizinho de Serra, Oliveira de Panelas, o grupo Farra dos Poetas, Eve Santos, Versão Brasileira e o projeto De Cara com o Samba, que apresenta três horas de samba raiz.

Serviço

Festival Recife Mundo Mix 2025

De 21 a 23 de novembro de 2025
Recife Antigo – Cais do Sertão, Moinho Recife, Praça do Arsenal, Rua do Bom Jesus e arredores
Entrada gratuita
Programação completa: @recifemundomix | Site do Recife Mundo Mix

Leia também

Netflix confirma segunda temporada de Os Donos do Jogo, série brasileira que domina o ranking global
netflix

Netflix confirma segunda temporada de Os Donos do Jogo, série brasileira que domina o ranking global
Festival celebra os 80 anos de Mestre Salustiano com cinco dias de programação
Agenda

Festival celebra os 80 anos de Mestre Salustiano com cinco dias de programação

Compartilhe

Tags