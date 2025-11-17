Recife Antigo recebe três dias de programação cultural com a primeira edição do Festival Mundo Mix 2025
Idealizado e realizado pelo Instituto Asa Branca, o festival tem a proposta de valorizar o que Pernambuco tem de mais identitário: sua diversidade
Clique aqui e escute a matéria
Durante três dias, o Recife Antigo se transforma em um grande mosaico cultural com a chegada do Festival Recife Mundo Mix 2025, que promete estrear já com status de evento permanente no calendário oficial do estado.
De 21 a 23 de novembro, o bairro histórico — considerado o coração cultural da capital pernambucana — recebe uma programação que une arte, música, gastronomia, economia criativa e manifestações populares em uma ocupação vibrante que celebra a pluralidade pernambucana.
Idealizado e realizado pelo Instituto Asa Branca, o festival nasce com a proposta de valorizar o que Pernambuco tem de mais identitário: sua diversidade.
“O Mundo Mix nasce para inspirar, transformar e valorizar o que temos de mais nosso”, afirma José Maria de Souza, presidente do Instituto.
Uma construção coletiva
Viabilizado com incentivo do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e apoio da Prefeitura do Recife, SETUR, PRODARTE, EMPETUR e outras instituições parceiras, o evento é totalmente gratuito e funciona como vitrine para artistas independentes, pequenos empreendedores, coletivos criativos e iniciativas culturais que movimentam a cidade ao longo do ano.
Oito polos, uma cidade em movimento
Toda a programação do Recife Mundo Mix se espalha por oito polos temáticos que articulam diferentes linguagens e experiências:
- Polo Conexões – Moinho Recife (Empreendedorismo Cultural)
- Polo Sabores Pernambucanos (Gastronomia)
- Polo Cais do Sertão (Expressões Artísticas)
- Polo Empreenda Mais (Economia Criativa)
- Polo Maré Cultural Feirarte (Arte e Artesanato)
- Polo Brincantes
- Polo Jota Raposo (Apresentações Artísticas e Culturais)
Debates, formação e pensamento crítico
Abrindo a programação um dia antes, o Moinho Recife recebe, a partir do dia 20, rodas de conversa, workshops, fóruns e sessões audiovisuais. Entre as presenças confirmadas estão Dora Dimenstein, Lina Fernandes, Cristiano Carrilho e Wagner Montenegro, discutindo temas que vão de comunicação cultural e audiovisual a inovação social.
O espaço também sedia o I Fórum de Cultura para o Terceiro Setor – Fala PE.
Gastronomia como memória afetiva
No polo Sabores Pernambucanos, a homenagem é para Otília Pereira, figura histórica da culinária local e criadora do Buraco de Otília.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Receitas clássicas reinterpretadas, operações especiais e curadoria gastronômica do chef Everton Teixeira fazem do polo uma celebração do sabor como identidade cultural.
Arte entre o tradicional e o contemporâneo
No Cais do Sertão, o festival apresenta uma edição especial do projeto Pernambuco, Tudo é Arte!, reunindo 40 artistas em linguagens diversas sob curadoria de Sil Karla.
A exposição “Atravessando Pontes” propõe diálogos entre tradição e experimentação com nomes como Jeff Allan, Karina Agra, Magdala Gomes e Raoni Assis.
Economia criativa em foco
O Polo Empreenda Mais reúne mais de 60 marcas autorais selecionadas pelo Prodarte, apresentando moda consciente, design independente, cerâmica contemporânea, upcycling, brechós e artesanato sustentável, além de atividades formativas desenvolvidas em parceria com o Sebrae/PE.
A força da Maré Cultural
A tradicional Feirarte chega repaginada ao Recife Mundo Mix, ocupando o Recife Antigo com artesãos, designers e criadores locais. A edição presta homenagem a Ana das Carrancas, referência da arte popular pernambucana.
Música como manifestação coletiva
Do forró ao samba, o festival também ergue dois polos musicais: o Brincante, na Rua do Bom Jesus, e o Jota Raposo, na Rua do Observatório.
Entre as atrações estão Jessier Quirino, Luizinho de Serra, Oliveira de Panelas, o grupo Farra dos Poetas, Eve Santos, Versão Brasileira e o projeto De Cara com o Samba, que apresenta três horas de samba raiz.
Serviço
Festival Recife Mundo Mix 2025
De 21 a 23 de novembro de 2025
Recife Antigo – Cais do Sertão, Moinho Recife, Praça do Arsenal, Rua do Bom Jesus e arredores
Entrada gratuita
Programação completa: @recifemundomix | Site do Recife Mundo Mix