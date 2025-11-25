Baile de Gala do GS & Instituto UniConnecta reúne solidariedade e música em evento beneficente no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O artista pernambucano Guilherme Sax realiza, em parceria com o Instituto UniConnecta, uma noite beneficente no dia 7 de dezembro de 2025, marcada por música, gastronomia e ações de impacto social.

O Baile de Gala acontece às 17h, na Rua Sá e Souza, 1213, em Setúbal, Boa Viagem, com foco na arrecadação de recursos destinados a crianças em situação de vulnerabilidade e a instituições sociais do estado.

A participação no evento será feita exclusivamente por meio de doações: cada R$ 100 doados dá direito a um ingresso.

Todo o montante arrecadado será destinado à compra de brinquedos, ao financiamento de ações natalinas e ao apoio direto a organizações que atuam com crianças.

A edição também marca o lançamento oficial do Instituto UniConnecta, que amplia sua atuação de forma estruturada em projetos voltados às comunidades.

A instituição contemplada neste ano é o Instituto Karis – Comunidade dos Pequenos Profetas. Além da aquisição de brinquedos, a ação prevê a presença do Papai Noel nas comunidades de Areias e Estância, garantindo a entrega direta das doações às crianças atendidas.

A programação da noite conta com buffet completo, bebidas não alcoólicas, brindes e estrutura de sonorização e iluminação cênica assinada por Fausto Audio. Entre as atrações confirmadas estão Rubens Mendes, DJ LM, Júnior Max, Guilherme Sax e Rafinha do Acordeon.

O baile reúne também o apoio de empresas e parceiros, entre eles Alugue Flat Temporada, Alternativa Serviços, Padaria Triunfo Gourmet, Restaurante Catamaram, House In Incorporações, Restaurante Lá Casa, Djorn, Dr. Gustavo Canto e HM Temporada, além de outros apoiadores.

As doações antecipadas são consideradas essenciais para a compra dos brinquedos e para a logística das ações sociais. As contribuições podem ser feitas via Pix.

Serviço

Baile de Gala Beneficente – GS & Instituto UniConnecta



Data: 7 de dezembro de 2025

Horário: 17h

Local: Rua Sá e Souza, 1213 – Setúbal / Boa Viagem, Recife

Contato: (81) 99636-8859