Shopping Carpina anuncia programação de dezembro com cortejo natalino, feira de artesanato e noite gospel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As ações começam no dia 1º e seguem até o dia 24, reunindo iniciativas culturais e religiosas voltadas para diferentes públicos

Clique aqui e escute a matéria

O Shopping Carpina, na Mata Norte, divulgou a programação especial de dezembro, marcada por atividades gratuitas que vão de apresentações musicais a feira de artesanato e cortejo natalino.

As ações começam no dia 1º e seguem até o dia 24, reunindo iniciativas culturais e religiosas voltadas para diferentes públicos.

Entre 1º e 23 de dezembro, o centro de compras promove cantatas natalinas com participação de escolas, igrejas e instituições da região. O projeto busca valorizar talentos locais e reforçar, por meio da música, mensagens associadas ao período festivo.

Nos dias 5, 6 e 7, o shopping recebe mais uma edição da Criarte – Feira de Artesanato Especial de Natal. O evento, sempre das 12h às 20h, reúne artesãos de Carpina e municípios vizinhos, com peças produzidas manualmente e opções voltadas para quem busca presentes com identidade local.

A programação inclui ainda a 3ª edição do Especial de Natal, marcada para o dia 17 de dezembro, às 18h. O encontro terá apresentações dos cantores Emerson Augusto, Josely Ramos e Jair Martins, com repertório dedicado à música gospel.

A presença do Papai Noel também integra o calendário. Aos fins de semana, até 21 de dezembro, o personagem estará no shopping das 16h às 18h, disponível para registros com o público. Já nos dias 22, 23 e 24, ele participa do Cortejo Natalino da Usina Petribú, que percorre ruas da cidade.

Segundo a assistente de marketing do Shopping Carpina, Natália Varella, a programação foi elaborada para fortalecer o clima de encontro entre as famílias durante o período festivo.