fechar
Agenda | Notícia

Shopping Carpina anuncia programação de dezembro com cortejo natalino, feira de artesanato e noite gospel

As ações começam no dia 1º e seguem até o dia 24, reunindo iniciativas culturais e religiosas voltadas para diferentes públicos

Por Bruna Oliveira Publicado em 24/11/2025 às 21:30
Cortejo natalino, artesanato, noite gospel e cantata natalina irão movimentar dezembro no Shopping Carpina
Cortejo natalino, artesanato, noite gospel e cantata natalina irão movimentar dezembro no Shopping Carpina - Nicolas Silva/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Shopping Carpina, na Mata Norte, divulgou a programação especial de dezembro, marcada por atividades gratuitas que vão de apresentações musicais a feira de artesanato e cortejo natalino.

As ações começam no dia 1º e seguem até o dia 24, reunindo iniciativas culturais e religiosas voltadas para diferentes públicos.

Entre 1º e 23 de dezembro, o centro de compras promove cantatas natalinas com participação de escolas, igrejas e instituições da região. O projeto busca valorizar talentos locais e reforçar, por meio da música, mensagens associadas ao período festivo.

Nos dias 5, 6 e 7, o shopping recebe mais uma edição da Criarte – Feira de Artesanato Especial de Natal. O evento, sempre das 12h às 20h, reúne artesãos de Carpina e municípios vizinhos, com peças produzidas manualmente e opções voltadas para quem busca presentes com identidade local.

A programação inclui ainda a 3ª edição do Especial de Natal, marcada para o dia 17 de dezembro, às 18h. O encontro terá apresentações dos cantores Emerson Augusto, Josely Ramos e Jair Martins, com repertório dedicado à música gospel.

A presença do Papai Noel também integra o calendário. Aos fins de semana, até 21 de dezembro, o personagem estará no shopping das 16h às 18h, disponível para registros com o público. Já nos dias 22, 23 e 24, ele participa do Cortejo Natalino da Usina Petribú, que percorre ruas da cidade.

Segundo a assistente de marketing do Shopping Carpina, Natália Varella, a programação foi elaborada para fortalecer o clima de encontro entre as famílias durante o período festivo.

Leia também

Programação do Dia da Consciência Negra tem samba gratuito e horário especial no RioMar Recife
SAMBA

Programação do Dia da Consciência Negra tem samba gratuito e horário especial no RioMar Recife
Campanha 'Alimente a Vida' mobiliza shoppings de Pernambuco para arrecadação de alimentos até o Natal
solidariedade

Campanha 'Alimente a Vida' mobiliza shoppings de Pernambuco para arrecadação de alimentos até o Natal

Compartilhe

Tags