fechar
Agenda | Notícia

Campanha 'Alimente a Vida' mobiliza shoppings de Pernambuco para arrecadação de alimentos até o Natal

A ação, realizada pela Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) em parceria com o Transforma Brasil, chega ao quinto ano consecutivo

Por Bruna Oliveira Publicado em 17/11/2025 às 17:07 | Atualizado em 17/11/2025 às 17:10
Campanha arrecada alimentos nos shoppings de Pernambuco
Campanha arrecada alimentos nos shoppings de Pernambuco - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

A mobilização solidária de fim de ano ganha reforço em Pernambuco com mais uma edição da campanha Alimente a Vida, que já está recebendo doações de alimentos e contribuições via Pix em shoppings de todas as regiões do estado.

A ação, realizada pela Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) em parceria com o Transforma Brasil, chega ao quinto ano consecutivo e mantém o foco no apoio a comunidades e instituições que serão contempladas a partir de janeiro.

Participam da iniciativa todos os shoppings associados da Região Metropolitana do Recife — como Recife, RioMar, Tacaruna, Plaza, Boa Vista, Guararapes, Patteo Olinda, Camará, Paulista North Way, Igarassu, Costa Dourada e Recife Outlet — além dos centros de compras de Carpina, Vitória Park, Difusora e Polo (Caruaru) e o Serra Talhada, no Sertão.

A população pode doar alimentos não perecíveis, exceto sal, nos pontos de coleta instalados pelos shoppings, ou contribuir financeiramente via Pix usando a chave alimenteavida@apesce.com.br.

O valor arrecadado será totalmente revertido para a compra de mais alimentos. A campanha também adota o modelo de doação dobrada: para cada quilo recebido, os shoppings doam outro quilo.

Lojistas e empresas podem participar com grandes volumes, com apoio dos centros de compras para o armazenamento adequado.

Para incentivar a participação, alguns shoppings oferecem benefícios como descontos em atrações de fim de ano e ingressos sociais vinculados diretamente à campanha.

Segundo José Luiz Muniz, presidente da Apesce, a adesão tem crescido ano após ano. “Os shoppings asseguram uma quantidade significativa de alimentos e a iniciativa cria uma grande rede do bem.

A expectativa é superar os resultados anteriores e beneficiar ainda mais famílias”, afirma. Em 2023, a ação distribuiu 24,5 toneladas de alimentos, alcançando cerca de 12 mil pessoas.

Após o Natal, o Transforma Brasil assume a organização da logística, recolhendo as doações em todos os shoppings para montar as cestas básicas que serão entregues no início de janeiro.

“O Transforma Brasil é hoje a maior plataforma de voluntariado do país, com mais de 1 milhão de voluntários e 7 mil iniciativas cadastradas. Somamos mais de 4,5 milhões de horas de trabalho voluntário”, destaca Fabio Silva, CEO da organização.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Cíntia Barros realiza show solidário de Carnaval
SHOW SOLIDÁRIO

Cíntia Barros realiza show solidário de Carnaval
Campanha recebe doação de roupas, acessórios e calçados infantis no Mês das Crianças
SOLIDARIEDADE

Campanha recebe doação de roupas, acessórios e calçados infantis no Mês das Crianças

Compartilhe

Tags