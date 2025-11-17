Campanha 'Alimente a Vida' mobiliza shoppings de Pernambuco para arrecadação de alimentos até o Natal
A ação, realizada pela Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) em parceria com o Transforma Brasil, chega ao quinto ano consecutivo
Clique aqui e escute a matéria
A mobilização solidária de fim de ano ganha reforço em Pernambuco com mais uma edição da campanha Alimente a Vida, que já está recebendo doações de alimentos e contribuições via Pix em shoppings de todas as regiões do estado.
A ação, realizada pela Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) em parceria com o Transforma Brasil, chega ao quinto ano consecutivo e mantém o foco no apoio a comunidades e instituições que serão contempladas a partir de janeiro.
Participam da iniciativa todos os shoppings associados da Região Metropolitana do Recife — como Recife, RioMar, Tacaruna, Plaza, Boa Vista, Guararapes, Patteo Olinda, Camará, Paulista North Way, Igarassu, Costa Dourada e Recife Outlet — além dos centros de compras de Carpina, Vitória Park, Difusora e Polo (Caruaru) e o Serra Talhada, no Sertão.
A população pode doar alimentos não perecíveis, exceto sal, nos pontos de coleta instalados pelos shoppings, ou contribuir financeiramente via Pix usando a chave alimenteavida@apesce.com.br.
O valor arrecadado será totalmente revertido para a compra de mais alimentos. A campanha também adota o modelo de doação dobrada: para cada quilo recebido, os shoppings doam outro quilo.
Lojistas e empresas podem participar com grandes volumes, com apoio dos centros de compras para o armazenamento adequado.
Para incentivar a participação, alguns shoppings oferecem benefícios como descontos em atrações de fim de ano e ingressos sociais vinculados diretamente à campanha.
Segundo José Luiz Muniz, presidente da Apesce, a adesão tem crescido ano após ano. “Os shoppings asseguram uma quantidade significativa de alimentos e a iniciativa cria uma grande rede do bem.
A expectativa é superar os resultados anteriores e beneficiar ainda mais famílias”, afirma. Em 2023, a ação distribuiu 24,5 toneladas de alimentos, alcançando cerca de 12 mil pessoas.
Após o Natal, o Transforma Brasil assume a organização da logística, recolhendo as doações em todos os shoppings para montar as cestas básicas que serão entregues no início de janeiro.
“O Transforma Brasil é hoje a maior plataforma de voluntariado do país, com mais de 1 milhão de voluntários e 7 mil iniciativas cadastradas. Somamos mais de 4,5 milhões de horas de trabalho voluntário”, destaca Fabio Silva, CEO da organização.