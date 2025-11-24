Série documental destaca protagonismo dos espaços culturais independentes em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O lançamento da produção contará com a exibição de dois episódios inéditos e um debate com os realizadores e representantes dos projetos retratados

Um mapeamento que identificou mais de 120 iniciativas culturais em todas as regiões de Pernambuco deu origem à série documental “Cultura Colaborativa PE”, que estreia no próximo dia 26 de novembro, no Bar Super 8, no Recife.

O lançamento contará com a exibição de dois episódios inéditos e um debate com os realizadores e representantes dos projetos retratados.

A produção resulta de uma pesquisa no campo do Design voltada para compreender modos de organização, desafios e impactos de casas colaborativas.

Para os idealizadores, esses espaços funcionam como comunidades articuladas em torno de um território, sustentadas por práticas coletivas e por modos de vida que fogem da lógica centralizada.

A partir da análise dos mais de 120 locais mapeados, a equipe selecionou representantes de diferentes linguagens artísticas para compor os oito episódios da série, que documenta tanto especificidades de cada iniciativa quanto questões estruturais comuns ao setor.

Entre os espaços retratados estão a Casa Cores (Petrolina), o Memorial Sertanejo (Santa Cruz), o Instituto Lourival Batista (São José do Egito), o Riso da Terra (Arcoverde), o Reduto Coletivo (Surubim), o Ateliê Valcira Santiago (Goiana), o Daruê Malungo (Recife) e o Som na Rural, projeto itinerante que circula por diversas cidades.

Segundo o diretor Arthur Braga, que assina a obra ao lado de Luara Olívia, a série busca ampliar a compreensão sobre o papel desses equipamentos na cena cultural pernambucana:



“É uma pesquisa que procura evidenciar histórias, contextos e impactos, mas também expor as dificuldades de fazer cultura nesses territórios e propor caminhos para políticas públicas mais eficazes”, afirma.

No evento de estreia, serão apresentados os episódios sobre o Memorial Sertanejo e o Som na Rural. A escolha do Bar Super 8 como espaço de lançamento acompanha a vocação cultural da rua Mamede Simões, endereço marcado por exibições audiovisuais ao ar livre.

O encontro terá participação de Roger de Renor e Nilton Pereira, da Som na Rural, além de Luara Olívia e Arthur Braga. Representantes do Memorial Sertanejo participarão de forma virtual. O evento contará com tradução em Libras.

Os episódios seguintes serão disponibilizados gratuitamente no canal da CEÇA – CoLaboratório, no YouTube, a partir de dezembro, com publicações semanais. Todas as trilhas sonoras foram compostas por artistas pernambucanos, priorizando criadores vinculados aos territórios retratados.

Publicação complementa pesquisa

Além da série documental, o projeto também lançará um documento gratuito com diretrizes voltadas aos espaços culturais independentes do estado.

O material reúne reflexões surgidas durante a pesquisa e apresenta caminhos possíveis para políticas públicas e estratégias de atuação.

O “Cultura Colaborativa PE” é realizado pela CEÇA – CoLaboratório, com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.