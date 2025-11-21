fechar
Classic Hall divulga horários e orientações de acesso para shows de Gilberto Gil no fim de semana

Os eventos de sábado e domingo estão com ingressos esgotados. Apenas a sessão extra, marcada para 28 de novembro, ainda tem bilhetes disponíveis

Por Bruna Oliveira Publicado em 21/11/2025 às 23:03 | Atualizado em 21/11/2025 às 23:04
Gilberto Gil anuncia despedida do público pernambucano com três shows esgotados no Classic Hall na turnê final Tempo Rei
Gilberto Gil anuncia despedida do público pernambucano com três shows esgotados no Classic Hall na turnê final Tempo Rei - Divulgação

A produção do Classic Hall detalhou, nesta semana, os horários de abertura da casa e as orientações de acesso para as duas apresentações do show de despedida de Gilberto Gil neste fim de semana.

No sábado (23), o público poderá entrar a partir das 19h, com início previsto do show às 21h — sujeito a alterações. No domingo (24), a abertura dos portões ocorrerá às 18h, e a apresentação está marcada para 20h.

O acesso para quem comprou ingressos de Pista Premium será feito pela Avenida Agamenon Magalhães, tanto pelas laterais quanto pela entrada frontal da casa.

Por esse mesmo ponto também será realizado o acesso aos camarotes. Já o estacionamento funcionará com entrada pela Fábrica Tacaruna, mas com capacidade limitada.

A produção reforça que, devido ao volume de público e ao tráfego intenso na região, a recomendação é privilegiar o uso de transporte público, táxis ou aplicativos, reduzindo possíveis congestionamentos e facilitando o fluxo de chegada e saída do evento.

