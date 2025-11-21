Classic Hall divulga horários e orientações de acesso para shows de Gilberto Gil no fim de semana
Os eventos de sábado e domingo estão com ingressos esgotados. Apenas a sessão extra, marcada para 28 de novembro, ainda tem bilhetes disponíveis
Por
Bruna Oliveira
Publicado em 21/11/2025 às 23:03
| Atualizado em 21/11/2025 às 23:04
Clique aqui e escute a matéria
A produção do Classic Hall detalhou, nesta semana, os horários de abertura da casa e as orientações de acesso para as duas apresentações do show de despedida de Gilberto Gil neste fim de semana.
Os eventos de sábado e domingo estão com ingressos esgotados. Apenas a sessão extra, marcada para 28 de novembro, ainda tem bilhetes disponíveis.
No sábado (23), o público poderá entrar a partir das 19h, com início previsto do show às 21h — sujeito a alterações. No domingo (24), a abertura dos portões ocorrerá às 18h, e a apresentação está marcada para 20h.
O acesso para quem comprou ingressos de Pista Premium será feito pela Avenida Agamenon Magalhães, tanto pelas laterais quanto pela entrada frontal da casa.
Por esse mesmo ponto também será realizado o acesso aos camarotes. Já o estacionamento funcionará com entrada pela Fábrica Tacaruna, mas com capacidade limitada.
A produção reforça que, devido ao volume de público e ao tráfego intenso na região, a recomendação é privilegiar o uso de transporte público, táxis ou aplicativos, reduzindo possíveis congestionamentos e facilitando o fluxo de chegada e saída do evento.