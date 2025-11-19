David Guedes apresenta menu de Natal em noite especial na Florense e reúne nomes da sociedade pernambucana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com ambientação temática, direito a coral e uma mesa posta cuidadosamente elaborada, o espaço serviu de palco para a apresentação de um cardápio amplo

Clique aqui e escute a matéria

A abertura oficial do menu natalino de David Guedes Gastronomia ganhou clima de celebração nesta terça-feira (18), em um evento que uniu elegância, referências festivas e um toque afetivo do chef.

Realizado na Florense, o encontro reuniu convidados da sociedade pernambucana para conhecer, em primeira mão, as novidades preparadas para as festas de fim de ano.

Com ambientação temática, direito a coral e uma mesa posta cuidadosamente elaborada, o espaço serviu de palco para a apresentação de um cardápio amplo, pensado para atender desde ceias tradicionais até propostas mais sofisticadas.

Em discurso emocionado, David agradeceu o público e destacou o significado desse novo momento em sua trajetória.

“É o primeiro evento de um ciclo que se inicia. Junto com a Florense, que me acolheu tão bem, esperamos crescer e surpreender vocês a cada ano”.

A partir desta quarta-feira (19), já é possível realizar encomendas para Natal e Réveillon pelo roteiro David Guedes Gastronomia, incluindo entregas para praias do Litoral Pernambucano.

Entre as opções que compõem o menu, aparecem clássicos como peru e tender, além de preparos especiais, como brie folhado, terrine de salmão, quiche de queijo do reino e outras receitas marcadas por apresentação impecável e sabores que remetem às celebrações da temporada.