David Guedes apresenta menu de Natal em noite especial na Florense e reúne nomes da sociedade pernambucana
Com ambientação temática, direito a coral e uma mesa posta cuidadosamente elaborada, o espaço serviu de palco para a apresentação de um cardápio amplo
A abertura oficial do menu natalino de David Guedes Gastronomia ganhou clima de celebração nesta terça-feira (18), em um evento que uniu elegância, referências festivas e um toque afetivo do chef.
Realizado na Florense, o encontro reuniu convidados da sociedade pernambucana para conhecer, em primeira mão, as novidades preparadas para as festas de fim de ano.
Com ambientação temática, direito a coral e uma mesa posta cuidadosamente elaborada, o espaço serviu de palco para a apresentação de um cardápio amplo, pensado para atender desde ceias tradicionais até propostas mais sofisticadas.
Em discurso emocionado, David agradeceu o público e destacou o significado desse novo momento em sua trajetória.
“É o primeiro evento de um ciclo que se inicia. Junto com a Florense, que me acolheu tão bem, esperamos crescer e surpreender vocês a cada ano”.
A partir desta quarta-feira (19), já é possível realizar encomendas para Natal e Réveillon pelo roteiro David Guedes Gastronomia, incluindo entregas para praias do Litoral Pernambucano.
Entre as opções que compõem o menu, aparecem clássicos como peru e tender, além de preparos especiais, como brie folhado, terrine de salmão, quiche de queijo do reino e outras receitas marcadas por apresentação impecável e sabores que remetem às celebrações da temporada.