Feriado em clima de festa: Bikini Memories retorna a Maracaípe com dois dias de música e line-up de peso

A abertura da edição deste ano acontece no dia 20 de novembro, com a Baileta, que deve transformar Maracaípe em pista aberta até o amanhecer

A Praia de Maracaípe volta a entrar no radar de quem busca programação animada no próximo feriadão.

Entre os dias 20 e 22 de novembro, a tradicional Bikini Memories retoma sua passagem pelo litoral pernambucano com dois eventos assinados pela Carvalheira e um line-up que mistura ritmos, nomes consagrados e apostas da nova geração.



A abertura da edição deste ano acontece no dia 20 de novembro, com a Baileta, que deve transformar Maracaípe em pista aberta até o amanhecer. O anfitrião Jackson, já conhecido do público da label, divide as picapes com Maz, DJ Nuts e Stv, garantindo uma noite guiada pela energia dos DJs.



No dia 22, a festa segue com o Borogodó, aposta para quem prefere uma programação marcada por brasilidade.

O cantor Nattan, dono de diversos hits e presença recorrente nos maiores palcos do país, encabeça a noite ao lado de Léo Foguete, que chega embalado pelo lançamento de seu segundo álbum, Mais de Mim.

O pagode fica por conta do grupo pernambucano Sambarrasta, enquanto o DJ Korossy assume o comando das pistas.



Programação Bikini Memories

