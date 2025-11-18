5ª Edição do Festival Pernambucano de Literatura Negra chega ao Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Idealizado pela jornalista e escritora Jaqueline Fraga, a programação é gratuita e conta com mesas de debate, palestra e sarau. Saiba mais detalhes

A capital pernambucana vai receber no dia 27 de novembro mais uma edição do Festival Pernambucano de Literatura Negra. O evento, que está em sua quinta edição, tem como proposta promover um grande encontro, aberto ao público, reunindo escritores negros naturais ou radicados em pernambuco, além de convidados especiais.

Idealizado pela jornalista e escritora Jaqueline Fraga, o festival, foi finalista do Prêmio Jabuti 2025, e se consolida como parte do calendário cultural e literário do estado de Pernambuco e importante instrumento na luta antirracista. Este ano o tema é “Mulheres negras no centro da literatura”, com destaque para a curadoria da escritora, atriz e ativista pelos direitos humanos Odailta Alves e homenagens às autoras Inaldete Pinheiro (Pernambuco) e Cida Bento (São Paulo).

A etapa Recife chega com programação em celebração ao Dia da Consciência Negra. A abertura vai acontecer às 14h, no auditório Dom Helder Câmara, da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), centro da capital pernambucana. A tarde conta ainda com Sarau Literário e sessão coletiva de autógrafo com Camila Mendes, Iyadirê Zidanes, Jessicalen e Vitória Oliveira.

O festival traz também as mesas “O fortalecimento da identidade negra na Literatura”, com Inaldete Pinheiro, Mariana Andrade e mediação de Kemla Baptista; Reparação e reconhecimento: ancestralidade guiando novos futuros, com Cida Bento e mediação de Carla Teixeira; além da palestra: Desafios e estratégias do jornalismo negro e cultural em Pernambuco, com Giovanna Carneiro. O encerramento fica por conta da apresentação musical de Evelli Eller.

Toda a programação do festival é gratuita e contará com a presença de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - Libras.

A quinta edição do Festival Pernambucano de Literatura Negra tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura - Funcultura/ Fundarpe/ Secretaria de Cultura de Pernambuco.

Homenageadas:

Inaldete Pinheiro - uma das fundadoras do Movimento Negro em Pernambuco, a escritora e mestra em Serviço Social nascida no Rio Grande do Norte, em 1946, e que já vive no Recife há mais de 60 anos, construiu uma carreira voltada para o fortalecimento da cultura negra e combate ao racismo.

É autora de Cinco Cantigas para você contar; Pai Adão era Nagô; A Calunga e o Maracatu; Baobás de Ipojuca; Coleção Velhas Histórias, Novas Leituras; e Racismo e Anti-Racismo na Literatura Infanto-Juvenil.

Cida Bento - uma das mais relevantes intelectuais e ativistas do movimento negro brasileiro contemporâneo, Maria Aparecida da Silva Bento (São Paulo, 1952) é Doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) e cofundadora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT).

Pesquisadora das relações entre raça, racismo e psicologia, ela se torna referência obrigatória nos estudos sobre branquitude no Brasil. Autora do livro Pacto da Branquitude (2022).

Serviço