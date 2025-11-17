Coco de Toré Pandeiro do Mestre inicia primeira circulação nacional em São Paulo e Belo Horizonte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No ano em que celebra 25 anos de trajetória, o grupo pernambucano Coco de Toré Pandeiro do Mestre realiza, pela primeira vez, uma circulação nacional.

A agenda acontece entre 19 e 30 de novembro com apresentações em São Paulo e Belo Horizonte.



A circulação tem início em 19 de novembro, na icônica Casa de Francisca, em São Paulo, às 21h30, com participações especiais da cantora e compositora Alessandra Leão e do cantor e compositor Mestre Nico Manipueira.

No dia 22, o grupo se apresenta às 20h no Baticum Tendinha Cultural, um importante espaço cultural de Belo Horizonte.



O circuito retorna à capital paulista em 26 de novembro, às 20h, no Ocupação Fervo, em evento que também reúne o grupo Filpo e a Feira, responsável por um repertório autoral presente nos discos Contos de Beira D’Água, Morada do Vento e Clareira, disponíveis nas plataformas de streaming.



O encerramento será no Sesc Campo Limpo, em 30 de novembro, às 17h.



A roda sagrada do tempo



Criado em agosto de 2000, o Coco de Toré Pandeiro do Mestre construiu uma composição autoral influenciada pelos cantos e danças dos rituais do Toré, milenar sistema de crenças e ritualísticas dos povos indígenas do nordeste brasileiro.



O primeiro álbum, “Coco de Toré” (2007), produzido por Nilton Junior e gravado por Gera Vieira no Estúdio Carranca, no Recife, tornou-se referência e contou com participações de Zé Neguinho do Coco, Grupo Bongar, Siba, Tiné e dos povos indígenas pernambucanos Fulni-ô e Pankararu.



Quinze anos depois, o grupo lançou “Água da Flor da Corrente” (2022), novamente produzido por Nilton Junior, com gravação, mixagem e masterização realizadas no estúdio Mundo Novo, em Olinda, sob o comando do lendário dub master pernambucano Buguinha Dub.

O trabalho recebeu participações de Renata Rosa, Maciel Salu, Mestre Anderson Miguel e do Coco dos Pretos.



Para Nilton Junior, a circulação é o resultado de um processo longo e contínuo: “Essa circulação é a primeira colheita de uma semeadura realizada ao longo dos últimos quinze anos. Em idas e vindas entre Pernambuco e o eixo Sul–Sudeste, difundi nossa produção autoral por meio de aulas-espetáculo, oficinas e sambadas de coco, preparando o caminho para o Pandeiro do Mestre. Agora é o momento de saber se o plantio foi bem feito. Chego no sudeste acompanhado por esse coletivo que vive comigo, no Recife, as dinâmicas constantes de aprendizado, amadurecimento e auto identificação etno-artística.”



A formação que participa da circulação reúne Nilton Junior, Rodrigo Félix, Zé Batista, Isael Araújo, Monique Xavier, Paloma Granjeiro, Izabelle Mota, Natália Santos, Jackeline Alves e Laura Souza.



Realização e incentivo



A Circulação Nacional SP–BH 2025 é uma realização da Terno da Mata Produções (PE) e da Ticuqueira Arte e Cultura (SP), com apoio do Sesc Campo Limpo e da Humaitá Cultura (BH).

O projeto conta com incentivo do Governo de Pernambuco, da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo Federal – Ministério da Cultura.

