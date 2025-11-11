fechar
Agenda | Notícia

Hugo Alvarez se prepara para a estreia do projeto "Fogo & Viola"

Show que mistura sertanejo, churrasco e vinho marca o início da nova turnê do artista em Aldeia dos Camarás

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/11/2025 às 17:28
Hugo Alvarez se prepara para a estreia do projeto "Fogo & Viola" - Divulgação

O cantor Hugo Alvarez se prepara para um dos momentos mais importantes de sua carreira: a estreia do projeto autoral “Fogo & Viola”, marcada para o dia 15 de novembro, em Aldeia dos Camarás, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A proposta é unir música sertaneja, gastronomia e experiência sensorial em um mesmo evento, em formato que promete se transformar em turnê pelo Nordeste.

Com apenas 20 anos, Hugo chega ao palco com uma voz marcante e um repertório que passeia entre o sertanejo raiz e o moderno, revisitando clássicos e apresentando novas canções autorais.

O evento contará ainda com o tradicional Churrasco de Chão, com cortes selecionados, e uma adega de vinhos, compondo uma atmosfera acolhedora e sofisticada.

“Vai ser a estreia do Fogo & Viola e eu quero entregar um show cheio de energia, para que a galera entenda o poder da música”, afirma Hugo Alvarez.

Apadrinhado por Zezé Di Camargo, Hugo vive uma fase de consolidação profissional. Após um período em Goiás, berço da música sertaneja, o artista retornou ao Nordeste com o objetivo de expandir seu público e fortalecer sua identidade musical.

Além de Hugo Alvarez, o evento contará com apresentações de Danielzzinho e Junst DJ.

Serviço

Estreia do projeto “Fogo & Viola”

Data: 15 de novembro
Local: Aldeia dos Camarás (PE)
Shows: Hugo Alvarez, Danielzzinho e Junst DJ
Atrações gastronômicas: Churrasco de Chão e adega de vinhos
Ingressos e informações: (81) 98186-9553

