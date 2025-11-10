José Augusto e Alcione dividem o palco no Classic Hall em noite de "Paixão em Dose Dupla", nesta sexta (14)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Classic Hall, em Olinda, recebe nesta sexta-feira (14) uma noite especial com dois grandes nomes da música brasileira.

José Augusto e Alcione se apresentam no projeto “Paixão em Dose Dupla”, evento que promete celebrar a emoção e o romantismo em uma mesma noite.

Os últimos ingressos estão disponíveis na bilheteria do Classic Hall e pelo site Acesso Ticket.

Com mais de 50 anos de carreira, José Augusto prepara um show repleto de sucessos que marcaram gerações. Canções como “Chuvas de Verão”, “Evidências”, “Separação”, “Indiferença”, “Sábado” e “Fantasias” estarão no repertório, junto de releituras e homenagens a outros artistas, como “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, de Moacir Franco, e “Te Amo, Te Amo, Te Amo”, de Roberto Carlos.

A nova turnê, com direção musical do próprio cantor e arranjos de Caíque Rocha, tem direção geral da LC Entretenimento e celebra as cinco décadas de trajetória do artista.

“Chegar aos 50 anos de carreira é um privilégio e uma bênção. Esta turnê é uma forma de agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado ao longo dessas décadas. Será um momento especial para compartilharmos as histórias que essas canções contam e celebrarmos a música que nos conecta”, afirma José Augusto.

No mesmo palco, Alcione — a eterna Marrom — leva sua voz potente e inconfundível para interpretar clássicos que se tornaram parte da memória afetiva brasileira, como “Você Me Vira a Cabeça”, “Meu Ébano” e “A Loba”.

Com mais de cinco décadas de trajetória, a cantora maranhense é um dos maiores ícones da música popular brasileira, vencedora do Grammy Latino e de diversos prêmios nacionais.

O encontro entre Alcione e José Augusto promete unir emoção, romantismo e duas vozes que marcaram a história da MPB em um espetáculo inesquecível no palco do Classic Hall.

Serviço — Paixão em Dose Dupla

Atrações: José Augusto e Alcione

Data: Sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Local: Classic Hall — Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho, Olinda (PE)

Abertura dos portões: 20h

Classificação etária: 12 anos

Menores de 14 anos poderão permanecer no evento mediante autorização legal com firma reconhecida, conforme modelo disponível no site do TJPE.

Jovens de 15 a 17 anos podem entrar desacompanhados, desde que apresentem autorização reconhecida em cartório ou via GOV.BR.

Ingressos

Arena Meia: R$ 80

Arena Social: R$ 90 + 1kg de alimento

Arena Inteira: R$ 160

Cadeira Meia: R$ 170

Cadeira Social: R$ 180 + 1kg de alimento

Cadeira Inteira: R$ 340

Mesa Mezanino: R$ 1.200

Mesa Premium (4 pessoas): R$ 1.800

Mesa VIP (4 pessoas): R$ 1.500

Camarote Piso 1 (10 pessoas): R$ 2.200

Camarote Piso 2 (10 pessoas): R$ 2.000

Camarote Piso 3 (10 pessoas): R$ 1.800

Pontos de venda: Bilheteria do Classic Hall, quiosques da Ingresso Prime e pelo site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501