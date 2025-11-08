Planet Hemp se despede do público pernambucano em noite especial com Nação Zumbi, neste sábado (8)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Celebrando três décadas de amizade e resistência, banda se despede de Pernambuco com show histórico no Classic Hall, ao lado da Nação Zumbi

A banda Planet Hemp promete uma despedida inesquecível para os fãs de Pernambuco. A banda sobe ao palco do Classic Hall, em Olinda, neste sábado (8), com a turnê “A Última Ponta”, encerrando uma trajetória de mais de três décadas com uma apresentação histórica.

Para tornar a noite ainda mais especial, o grupo pernambucano Nação Zumbi também participa do evento, que começa às 20h, com ingressos disponíveis na bilheteria e no site Eventim.

A relação entre Planet Hemp e Nação Zumbi vai além dos palcos: são 30 anos de amizade, parcerias e influência mútua na cena musical brasileira. “Ter a Nação Zumbi conosco nesse show de despedida no Recife é um fechamento de ciclo muito bonito”, comenta Marcelo D2, vocalista do Planet Hemp. Já Jorge Du Peixe, da Nação Zumbi, destaca: “Será uma celebração de três décadas desse corredor sonoro do tempo”.

“O encarte do disco Da Lama ao Caos foi a primeira vez que o nome do Planet Hemp apareceu fora dos nossos próprios panfletos. Foi surreal pra gente”, relembra BNegão.

Turnê 'A Última Ponta'

Na turnê, Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia, Nobru e Daniel Ganjaman revisitam todas as fases da banda, dos clássicos como “Legalize Já” e “Mantenha o Respeito” às faixas do álbum Jardineiros (2022), vencedor de dois GRAMMYs Latinos.

Inspirada na frase icônica “Eu continuo queimando tudo até a última ponta”, a turnê simboliza resistência, comunidade e liberdade de expressão, marcas registradas do Planet Hemp desde os anos 1990.