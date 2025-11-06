Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira faz estreia no Recife com tributo gratuito a Tim Maia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A montagem integra a turnê nacional da orquestra e reúne mais de 40 artistas entre músicos, cantores, bailarinos e atores

Clique aqui e escute a matéria

O Teatro RioMar, na Zona Sul do Recife, será o palco da estreia nordestina da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira.

No dia 11 de novembro, o grupo apresenta o espetáculo “Ídolos Orquestrados: Tim Maia”, que presta homenagem ao cantor e compositor considerado um dos maiores nomes da MPB. A entrada é gratuita, e os ingressos estão disponíveis no site Uhuu.com.

Com regência do maestro Tiago Padim, o concerto une música, teatro e dança, reunindo mais de 40 artistas no palco.

O repertório traz clássicos como “Sossego“, “Azul da cor do mar”, “Gostava tanto de você”, “O descobridor dos sete mares”, “Você”, “Não quero dinheiro (só quero amar)” e “Do Leme ao Pontal”, sucessos que marcaram diferentes gerações. A equipe técnica conta com Liege Milhioli (direção vocal), Malu Braga e Alana Felix (coreografia), Gabriel Oliveira (orquestração) e Anderson Rosa (texto e direção).

O evento faz parte do projeto Ídolos Orquestrados e já passou por cidades como Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Brasília e Belo Horizonte.

A turnê tem patrocínio da Med Senior, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura.

Após a primeira edição dedicada aos Beatles, o novo espetáculo presta tributo a Tim Maia. A escolha e adaptação do repertório, segundo o maestro, foi um dos pontos mais desafiadores. “

Selecionamos 21 músicas consagradas do cantor que tocam fundo no coração das pessoas e que também nos emocionam como músicos”, comenta.

“Neste concerto, iremos mostrá-las em formato sinfônico, com instrumentos de banda junto a violinos, viola, violoncelos, flauta, fagote, oboé, trompete, entre outros. Trazer a obra de Tim Maia para o ambiente sinfônico é um desafio prazeroso e que vai exigir total dedicação por parte da Orquestra.”

Assim como nas montagens anteriores, a homenagem contará com uma encenação teatral. Os atores e bailarinos darão vida a uma história criada especialmente para o concerto.

“Será uma história de amor contada ao som de Tim Maia a partir do encontro de um casal que se conhece e se envolve na década de 1990”, adianta o maestro.

A orquestra

Fundada em 2022 pelo maestro Tiago Padim, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira surgiu com o objetivo de renovar o cenário da música orquestral capixaba, unindo instrumentos sinfônicos tradicionais a sonoridades da música popular, eletrônica e pop-rock.

Formada por 45 integrantes, entre 20 e 40 anos, o grupo tem se dedicado a apresentações, gravações e seleção de repertório que buscam aproximar o público da música de concerto.

A estreia oficial aconteceu em dezembro de 2022, durante o concerto de Natal realizado na Prainha de Vila Velha.

Desde então, o grupo vem se destacando com apresentações como o Concerto Especial Dia das Mães, no Teatro da Ufes, e o espetáculo “Pra todo mundo cantar”, com o cantor Pedro Mariano.

Em 2024, a orquestra lançou o projeto Ídolos Orquestrados, com versões sinfônicas de clássicos dos Beatles.

“Temos a diversidade em nosso DNA”, define o regente Tiago Padim. “Somos uma orquestra que une os instrumentos tradicionais sinfônicos a instrumentos de banda e elementos eletrônicos. Juntamos, no mesmo mundo, a música erudita e a música popular, para levar ao público uma experiência multimídia e multissensorial.”

O maestro

Tiago Padim iniciou sua trajetória musical aos 4 anos no piano e, aos 7, encontrou seu instrumento definitivo, o violino, na Escola de Música do Espírito Santo, atual Faculdade de Música do Espírito Santo Maurício de Oliveira (Fames).

Em 2010, fundou a Allegretto Produções Musicais, empresa voltada para música em eventos sociais, que já contabiliza mais de duas mil produções.

A partir de 2020, passou a se aprofundar em regência sob orientação dos professores Eder Paolozzi e Roberto Tibiriçá.

Em 2022, concretizou o projeto da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, unindo dois de seus maiores objetivos: difundir a música de concerto e emocionar o público.

Ficha técnica

Maestro e Produção Musical: Tiago Padim

Texto e Direção: Anderson Rosa

Coreografia: Malu Braga e Alana Felix

Direção Vocal: Liege Milhioli

Orquestração: Gabriel Oliveira

Serviço

Ídolos Orquestrados: Tim Maia

Data: 11 de novembro (terça-feira), às 20h

Local: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

e @orquestrafilarmonicamoderna.br

Ingressos gratuitos disponíveis em: Uhuu.com

Duração: 90 minutos

Classificação: livre

O Teatro RioMar, na Zona Sul do Recife, será palco da estreia nordestina da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira. No dia 11 de novembro, o grupo apresenta o espetáculo “Ídolos Orquestrados: Tim Maia”, uma homenagem ao cantor e compositor que marcou gerações com sua voz e carisma. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser reservados pelo site Uhuu.com. A montagem integra a turnê nacional da orquestra e reúne mais de 40 artistas entre músicos, cantores, bailarinos e atores. Com regência do maestro Tiago Padim, o concerto mistura teatro, balé e música sinfônica em um formato que propõe uma experiência sensorial completa. No repertório, sucessos como “Sossego”, “Azul da cor do mar”, “Não quero dinheiro (só quero amar)” e “Do Leme ao Pontal” ganham novas versões com arranjos sinfônicos assinados por Gabriel Oliveira. A direção vocal é de Liege Milhioli, com Malu Braga e Alana Felix responsáveis pela coreografia, e Anderson Rosa assinando o texto e a direção cênica. A apresentação faz parte do projeto Ídolos Orquestrados, iniciativa da orquestra que une grandes nomes da música popular brasileira a performances de concerto. O espetáculo tem patrocínio da Med Senior, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). Após homenagear os Beatles em sua primeira edição, o projeto volta-se agora ao repertório de Tim Maia. De acordo com o maestro Tiago Padim, a escolha das canções foi um desafio à altura da grandiosidade do artista. “Selecionamos 21 músicas que emocionam o público e também nos tocam como músicos. Adaptá-las ao formato sinfônico é um trabalho intenso e prazeroso”, afirma. Além da execução orquestral, o espetáculo inclui uma encenação que se passa nos anos 1990, retratando uma história de amor embalada pelos clássicos de Tim Maia. “Queremos levar ao público uma experiência que una emoção, narrativa e memória afetiva”, acrescenta Padim. A orquestra Criada em 2022, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira surgiu com o propósito de renovar o panorama da música orquestral no Espírito Santo, mesclando instrumentos sinfônicos a elementos de música popular e eletrônica. Formada por 45 integrantes, a orquestra já se apresentou em cidades como Vitória, São Paulo, Campinas, Brasília e Belo Horizonte. Entre seus projetos anteriores estão concertos dedicados ao Natal, ao Dia das Mães e ao repertório dos Beatles. “Temos a diversidade em nosso DNA”, explica o regente. “Nossa proposta é quebrar barreiras entre o erudito e o popular e oferecer uma experiência multimídia e multissensorial.” Serviço Espetáculo: Ídolos Orquestrados – Tim Maia

Data: 11 de novembro (terça-feira), às 20h

Local: Teatro RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Ingressos: gratuitos, disponíveis no site Uhuu.com

Duração: 90 minutos

Classificação: livre Quer que eu deixe o texto com um tom mais institucional e cultural (voltado à agenda e valorização artística) ou mais leve e jornalístico, como matéria de entretenimento para portais tipo G1 ou Splash? Posso ajustar o estilo conforme a linha editorial que você preferir.

Você disse: reescreva tudo SEM MODIFICAR AS ASPAS