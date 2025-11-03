Orquestra Sinfônica do Recife homenageia Maestro Duda em concerto gratuito no Teatro de Santa Isabel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Concerto gratuito celebra os 90 anos do Maestro Duda no Teatro de Santa Isabel, com repertório especial sob regência de Lanfranco Marcelletti Jr.

Nesta quarta-feira (5), a Orquestra Sinfônica do Recife soprará os metais do frevo na programação cultural da cidade. Um dos conjuntos orquestrais mais antigos em atividade ininterrupta do Brasil renderá homenagem ao Maestro Duda, patrimônio vivo de Pernambuco, por ocasião de seus 90 anos. O concerto gratuito, oferecido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, será no Teatro de Santa Isabel, a partir das 20h.

A apresentação integra a temporada de concertos 2025 da Orquestra, também declarada patrimônio cultural da capital pernambucana. Sob a regência do maestro titular Lanfranco Marcelletti Jr., a programação contará ainda com a participação especial de dois solistas: a violista Raquel Paz e o trompetista Helder Passinho.

Os ingressos serão distribuídos pela internet e presencialmente. No dia da apresentação, a distribuição inicia às 10h, no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br. A partir das 19h, também haverá distribuição na bilheteria do teatro.

O repertório preparado pelo maestro Lanfranco para a celebração a Duda, seus talentos e sua contribuição para a música pernambucana contará com quatro peças, metade delas compostas pelo homenageado. Dele, serão tocadas “Uma Visão Nordestina” e “Concerto para Trompete e Orquestra”. Além disso, a Orquestra executará ainda a inédita “Serenata para Viola”, de Marcos Antunes, e “Redes”, de Silvestre Revueltas.

Sobre o Maestro Duda

Nascido José Ursicino da Silva, Duda é um dos nomes mais emblemáticos do frevo pernambucano, tendo dedicado ao ritmo boa parte de sua escrita e prática musical. Regente, arranjador, instrumentista e compositor, é considerado um dos sete corações do frevo, símbolo da alegria e resistência cultural do povo pernambucano.

Premiado compositor, Duda também se destacou no choro e no samba, com obras gravadas por artistas como Jamelão. Sua trajetória inclui passagens pelo Conservatório Pernambucano de Música, pela TV Jornal e pela TV Bandeirantes, além de uma marcante atuação na própria Orquestra Sinfônica do Recife, que agora lhe presta esta homenagem.

