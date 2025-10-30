Recife CVB apresenta novidades e fortalece o destino na Festuris Gramado 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A diretora executiva do Recife CVB, Hellen Lopes, estará no estande de Pernambuco divulgando os atrativos da capital

O Recife Convention & Visitors Bureau (CVB) marca presença na Festuris Gramado 2025, a principal feira de negócios turísticos da América Latina, que acontece de 6 a 9 de novembro, no Serra Park, em Gramado (RS).

A diretora executiva do Recife CVB, Hellen Lopes, estará no estande de Pernambuco divulgando os atrativos da capital, tanto para lazer quanto para eventos corporativos, destacando a cidade como um destino competitivo e preparado para receber eventos de todos os portes.

Paralelamente, a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) promove a última fase do “Roadshow Pernambuco Naturalmente Incrível – Frevo e Gastronomia”, iniciativa que combina capacitação do trade turístico com experiências sensoriais da cultura e gastronomia local.

O Recife CVB apoia a ação, com o objetivo de fortalecer relacionamentos e contribuindo para o desenvolvimento do turismo estadual, tanto no cenário nacional quanto internacional.

Segundo Hellen Lopes, a Festuris funciona como uma vitrine para o turismo brasileiro, gerando negócios relevantes para todo o trade turístico.

“Será a última oportunidade do ano para reunir empresas e entidades dos mais diversos setores, fortalecendo a imagem de Recife como destino de lazer e negócios”, afirma.

O desempenho de 2025 é destaque: de janeiro a outubro, Recife captou 21 eventos, gerando um impacto econômico estimado em R$ 78 milhões, com 40 mil participantes e 60% de sucesso nas candidaturas apresentadas.

A projeção até 2033 indica 113 eventos, reunindo mais de 900 mil participantes, incluindo congressos, feiras e encontros nacionais e internacionais, com impacto direto em hospedagem, alimentação, transporte e lazer.

Novidades anunciadas

Entre as novidades apresentadas na feira está o retorno dos voos diretos entre Recife e a Europa, com a rota Recife–Madri operada pela Iberia a partir de 13 de dezembro, utilizando o moderno Airbus A321XLR.

Inicialmente, os voos ocorrerão três vezes por semana, com ampliação gradual prevista para quatro e cinco frequências em fevereiro de 2026. A iniciativa reforça a conectividade internacional da cidade, fortalecendo Recife como destino de turismo de negócios, lazer e experiências culturais.

Com novas estruturas, conectividade aérea ampliada e um calendário robusto, Recife se consolida como um dos destinos mais atrativos para eventos no país.

“O turismo de eventos conecta pessoas, gera conhecimento e promove nossa cultura. É isso que o Recife CVB busca fortalecer todos os dias”, conclui Hellen Lopes.