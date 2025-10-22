Coletivo Violetas da Aurora faz única apresentação no Recife com espetáculo circense para todas as idades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O espetáculo VIOLETAS DA AURORA - O ENCONTRO reúne quatro palhaças em números curtos e criativos, com atividades para todas as idades

O Coletivo Violetas da Aurora, do Recife, realiza uma única apresentação do espetáculo “Violetas da Aurora – O Encontro” neste domingo (26), às 15h, dentro da programação da Festa de Crianças do Museu do Estado de Pernambuco (MEPE). O evento contará ainda com atividades recreativas e oficinas de gesso e slime a partir das 14h.

A peça celebra a união de quatro palhaças e seus universos distintos, reunindo números curtos das personagens Dona Pequena, Maroca, Sema Roza Madalena e Uruba. De inspiração no circo-teatro, o espetáculo promete diversão e emoção para todas as idades, com destaque para o número final “Morrer pra ganhar dinheiro”, clássico do circo brasileiro.

O elenco é formado pelas atrizes-palhaças Ana Nogueira (Dona Pequena), Fabiana Pirro (Uruba), Mayra Waquim (Maroca) e Silvia Góes (Sema Roza Madalena). Ao longo da apresentação, cada uma mostra seu talento e personalidade, criando uma experiência cômica e poética para o público.

Criado em 2017, o Coletivo Violetas da Aurora é composto por artistas pernambucanas que se consideram “irmãs de picadeiro”. Em oito anos de trajetória, o grupo produziu espetáculos autorais como Violetas no Parque (2021), Mesa de GlosinhA (2023) e Palhacinhas do Brega (2024), além de ações culturais e produções audiovisuais.

Ficha técnica

Criação e atuação: Coletivo Violetas da Aurora (Ana Nogueira, Fabiana Pirro, Mayra Waquim e Silvia Góes)

Paisagem sonora: Johann Brehmer

Sonoplastia: Pedro Waquim

Serviço

VIOLETAS DA AURORA – O ENCONTRO

Local: Museu do Estado de Pernambuco (área externa)

Data: Domingo, 26 de outubro

Hora: 15h

Entrada: Gratuita

Classificação etária: Livre

Duração: 60 minutos