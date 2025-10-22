fechar
Agenda | Notícia

Coletivo Violetas da Aurora faz única apresentação no Recife com espetáculo circense para todas as idades

O espetáculo VIOLETAS DA AURORA - O ENCONTRO reúne quatro palhaças em números curtos e criativos, com atividades para todas as idades

Por Catêrine Costa Publicado em 22/10/2025 às 23:54
VIOLETAS DA AURORA - O ENCONTRO na programação da Festa de Crianças promovida pelo Museu do Estado de Pernambuco
VIOLETAS DA AURORA - O ENCONTRO na programação da Festa de Crianças promovida pelo Museu do Estado de Pernambuco - Crédito: Ricardo Maciel

Clique aqui e escute a matéria

O Coletivo Violetas da Aurora, do Recife, realiza uma única apresentação do espetáculo “Violetas da Aurora – O Encontro” neste domingo (26), às 15h, dentro da programação da Festa de Crianças do Museu do Estado de Pernambuco (MEPE). O evento contará ainda com atividades recreativas e oficinas de gesso e slime a partir das 14h.

A peça celebra a união de quatro palhaças e seus universos distintos, reunindo números curtos das personagens Dona Pequena, Maroca, Sema Roza Madalena e Uruba. De inspiração no circo-teatro, o espetáculo promete diversão e emoção para todas as idades, com destaque para o número final “Morrer pra ganhar dinheiro”, clássico do circo brasileiro.

O elenco é formado pelas atrizes-palhaças Ana Nogueira (Dona Pequena), Fabiana Pirro (Uruba), Mayra Waquim (Maroca) e Silvia Góes (Sema Roza Madalena). Ao longo da apresentação, cada uma mostra seu talento e personalidade, criando uma experiência cômica e poética para o público.

Criado em 2017, o Coletivo Violetas da Aurora é composto por artistas pernambucanas que se consideram “irmãs de picadeiro”. Em oito anos de trajetória, o grupo produziu espetáculos autorais como Violetas no Parque (2021), Mesa de GlosinhA (2023) e Palhacinhas do Brega (2024), além de ações culturais e produções audiovisuais.

Ficha técnica

Criação e atuação: Coletivo Violetas da Aurora (Ana Nogueira, Fabiana Pirro, Mayra Waquim e Silvia Góes)
Paisagem sonora: Johann Brehmer
Sonoplastia: Pedro Waquim

Serviço

VIOLETAS DA AURORA – O ENCONTRO
Local: Museu do Estado de Pernambuco (área externa)
Data: Domingo, 26 de outubro
Hora: 15h
Entrada: Gratuita
Classificação etária: Livre
Duração: 60 minutos

Leia também

Sport x Mirassol com 80% de desconto nos ingressos e gratuidade para mulheres e crianças
bilhetes à venda

Sport x Mirassol com 80% de desconto nos ingressos e gratuidade para mulheres e crianças
Sport Sub-20 estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (22), contra o Sergipe
Copa do Brasil Sub-20

Sport Sub-20 estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (22), contra o Sergipe

Compartilhe

Tags