fechar
Agenda | Notícia

Beleza, cultura e nostalgia marcam a semana

Lançamentos de beleza, celebrações luxuosas, arte contemporânea e nostalgia no cinema marcam os principais destaques da semana. Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 18/10/2025 às 7:00
Kiss New York - Body Splash - Peony Dream
Kiss New York - Body Splash - Peony Dream - Divulgação/Kiss New York

Clique aqui e escute a matéria

As novidades vão da elegância à cultura: a marca de cosméticos Catharine Hill lança uma coleção especial de Halloween, enquanto a influenciadora Franciny Ehlke celebra um casamento luxuoso na Itália.

Na agenda cultural, Recife e Olinda recebem shows como Anavitória e Ana Castela. Além disso, término entre duas grandes celebridades: Tom Cruise e Ana de Armas.

Para os fãs de cinema, a magia de Harry Potter e o Cálice de Fogo retorna às telonas em comemoração aos 20 anos do filme. Confira esses e mais outros destaques.

MAQUIAGEM

Catharine Hill apresenta edição limitada de Halloween com o lançamento das Sombras Líquidas Multifuncionais. Disponíveis em três cores, Salem (preto), Witch (roxo) e Jack (laranja), os produtos foram desenvolvidos para uso versátil, permitindo diferentes propostas de maquiagem, desde produções sociais até artísticas.

Divulgação
Sombra Líquida Multifuncional Halloween Edição Limitada - Catharine Hill - Divulgação

LANÇAMENTO

Inspirada em fragrâncias premium, Kiss New York lança linha de body splashes florais. A coleção traz fórmulas veganas, livres de parabenos e de crueldade animal, com fixação prolongada e sensação refrescante duradoura.

Divulgação/Kiss New York
Blooming Collection Body Splashes - Divulgação/Kiss New York

CASAMENTO

A influenciadora Franciny Ehlke, 26, se casou com o empresário bilionário Tony Maleh, 36, em uma cerimônia na Itália, no último sábado (11). O anel de noivado foi avaliado em R$ 5 milhões.

Reprodução/Instagram
Franciny Elhke e o marido Tony Maleh - Reprodução/Instagram

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

SHOWS DA SEMANA

Anavitória celebra 10 anos de carreira no Teatro Guararapes, nos dias 16 e 17 de outubro, às 21h. No sábado (18), Ana Castela se apresenta pela primeira vez em Pernambuco, no Classic Hall, em Olinda. Também no sábado, Downtown Aldeia Festival traz evento de rock, com bandas como Raimundos, Barão Vermelho e mais, das 13h às 23h.

Reprodução/Instagram
Anavitória e Ana Castela - Reprodução/Instagram

CINEMA

Confira as estreias da semana nesta quinta-feira (16): O Telefone Preto 2; O Bom Bandido; The Mastermind; O Último Rodeio; A Palavra; Eu e Meu Avô Ninhonjin; e Depois da Caçada.

Divulgação
Sala Cinépolis - Divulgação

HALLOWEEN

A Livraria Jaqueira do Recife Antigo promove no próximo domingo (19), a partir das 12h, uma festa de Halloween aberta a todos os públicos, com várias atrações. Haverá desfiles de fantasias, caça aos doces e Feira Geek.

Divulgação
Halloween na Livraria Jaqueira do Recife Antigo - Divulgação

UM LIVRAMENTO?

Segundo o jornal The Sun, Tom Cruise e Ana de Armas terminam relacionamento após nove meses juntos. A fonte revela que os atores perceberam que a chama havia se apagado e decidiram seguir como amigos. Apesar de mais reservados, os dois haviam confirmado os rumores em julho.

Reprodução
Tom Cruise e Ana de Armas terminam relacionamento após nove meses - Reprodução

NOSTALGIA 

Menino que Sobreviveu retorna às telonas em 15 de novembro com "Harry Potter e o Cálice de Fogo", em homenagem aos 20 anos do filme. A pré-venda estará disponível a partir do dia 30 de outubro, quinta-feira.

Divulgação
20 anos de Harry Potter e o Cálice de Fogo - Divulgação

Leia também

Transmissão Brasil x Itália ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
Mundial de Vôlei

Transmissão Brasil x Itália ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
Brasil x Itália no Mundial de vôlei feminino 2025: onde assistir ao vivo e horário
Mundial de Vôlei

Brasil x Itália no Mundial de vôlei feminino 2025: onde assistir ao vivo e horário

Compartilhe

Tags