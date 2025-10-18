Beleza, cultura e nostalgia marcam a semana
Lançamentos de beleza, celebrações luxuosas, arte contemporânea e nostalgia no cinema marcam os principais destaques da semana. Saiba mais
As novidades vão da elegância à cultura: a marca de cosméticos Catharine Hill lança uma coleção especial de Halloween, enquanto a influenciadora Franciny Ehlke celebra um casamento luxuoso na Itália.
Na agenda cultural, Recife e Olinda recebem shows como Anavitória e Ana Castela. Além disso, término entre duas grandes celebridades: Tom Cruise e Ana de Armas.
Para os fãs de cinema, a magia de Harry Potter e o Cálice de Fogo retorna às telonas em comemoração aos 20 anos do filme. Confira esses e mais outros destaques.
MAQUIAGEM
Catharine Hill apresenta edição limitada de Halloween com o lançamento das Sombras Líquidas Multifuncionais. Disponíveis em três cores, Salem (preto), Witch (roxo) e Jack (laranja), os produtos foram desenvolvidos para uso versátil, permitindo diferentes propostas de maquiagem, desde produções sociais até artísticas.
LANÇAMENTO
Inspirada em fragrâncias premium, Kiss New York lança linha de body splashes florais. A coleção traz fórmulas veganas, livres de parabenos e de crueldade animal, com fixação prolongada e sensação refrescante duradoura.
CASAMENTO
A influenciadora Franciny Ehlke, 26, se casou com o empresário bilionário Tony Maleh, 36, em uma cerimônia na Itália, no último sábado (11). O anel de noivado foi avaliado em R$ 5 milhões.
SHOWS DA SEMANA
Anavitória celebra 10 anos de carreira no Teatro Guararapes, nos dias 16 e 17 de outubro, às 21h. No sábado (18), Ana Castela se apresenta pela primeira vez em Pernambuco, no Classic Hall, em Olinda. Também no sábado, Downtown Aldeia Festival traz evento de rock, com bandas como Raimundos, Barão Vermelho e mais, das 13h às 23h.
CINEMA
Confira as estreias da semana nesta quinta-feira (16): O Telefone Preto 2; O Bom Bandido; The Mastermind; O Último Rodeio; A Palavra; Eu e Meu Avô Ninhonjin; e Depois da Caçada.
HALLOWEEN
A Livraria Jaqueira do Recife Antigo promove no próximo domingo (19), a partir das 12h, uma festa de Halloween aberta a todos os públicos, com várias atrações. Haverá desfiles de fantasias, caça aos doces e Feira Geek.
UM LIVRAMENTO?
Segundo o jornal The Sun, Tom Cruise e Ana de Armas terminam relacionamento após nove meses juntos. A fonte revela que os atores perceberam que a chama havia se apagado e decidiram seguir como amigos. Apesar de mais reservados, os dois haviam confirmado os rumores em julho.
NOSTALGIA
Menino que Sobreviveu retorna às telonas em 15 de novembro com "Harry Potter e o Cálice de Fogo", em homenagem aos 20 anos do filme. A pré-venda estará disponível a partir do dia 30 de outubro, quinta-feira.