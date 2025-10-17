Happy hour com música boa no Recife: 5 restaurantes para curtir!
Você está na dúvida de onde será o rolê dessa sexta-feira? Vem conferir algumas opções de lugares com happy hour e música boa para curtir o sextou
O fim do expediente chegou e a melhor pedida é relaxar em um bom Happy Hour! E no Recife, a combinação de drinks refrescantes, petiscos deliciosos e, claro, música boa.
Nossa cidade vibrante oferece opções para todos os gostos, desde o jazz suave ao samba envolvente.
Pensando nisso, selecionamos 5 restaurantes perfeitos para você descontrair, conversar e curtir o melhor da noite recifense com uma trilha sonora de qualidade.
Além de uma boa música, o bom sabor e o conforto são partes principais para escolher um ótimo lugar. Confira mais a seguir:
1. Boteco do Seu Zé
O famoso seu Zé, localizado em Jardim São Paulo, é bastante conhecido por seu preço acessível e muita música boa!
No Boteco do Seu Zé, você pode escolher entre dois ambientes: parte interna (próximo ao palco) ou parte externa (próximo à rua).
Por lá, você encontra caipirosca por R$ 0,99 nos sabores de limão e maracujá e a trinca de chope (R$ 18,90). Clone de hambúrguer (R$ 29,00) só na sexta, clone de caldinho (R$ 14,00) e clone de asinha (R$ 49,00).
Além disso, você também pode consumir petiscos com muitos descontos, como a fritas com costela (R$ 29,00), camarão alho e óleo (R$ 34,00) e frango na chapa (R$ 35,00).
Serviço
Boteco do Seu Zé
Endereço: Avenida São Paulo, 545 - Jd. São Paulo, Recife - PE
Funcionamento: sexta de 17h às 1h30, sábado de 14h às 1h30, domingo de 14h às 21h30 e feriados de 14h às 21h30
Instagram: @botecoodoseuze
Couvert: sexta e domingo e feriado por R$ 12,99 e sábado e vésperas feriados por R$ 14,99
Happy hour: sexta de 17h às 20h30, sábado e domingo de 14h às 17h, véspera e feriados (sáb e dom de 14h às 17h) (seg a sex de 16h às 19h)
Reservas e informações: através do instagram
2. Meu Querido Botequim
No Meu Querido Botequim, cada prato sai da cozinha cheio de sabor e carinho, para você se sentir em casa. Além de um ambiente confortável, com comida boa e um preço ótimo!
Você encontra chopp Brahma (R$ 7,90), caipifruta (R$ 9,90), caipirinha (R$ 7,90), caldinho (R$ 12,90), kibe (R$ 10,90), empada (R$ 10,90), pão de alho (R$ 10,90), casquinha de caranguejo (R$ 12,90), coxão de boteco (R$ 14,90), torresminho barriga de porco (R$ 19,90), querido burguinho (R$ 22,90), fritas (R$ 29,90) e muito mais!
Além de pratos quentes, como moela guisada (R$ 29,90), coração farofado (R$ 29,90), sarapatel (R$ 29,90), arrumadinho de carne de sol (R$ 29,90), bobó de camarão (R$ 39,90) e querido camarão com ervas finas gg (R$ 54,90).
Serviço
Meu Querido Botequim
Endereço: Av. Visc. de Jequitinhonha, 2237 - Boa Viagem, Recife - PE
Funcionamento: segunda a quinta de 11h às 0h, sexta a sábado de 11h às 1h e domingo de 11h às 23h
Instagram: @meuqueridobotequim
Couvert: R$ 14,90 por pessoa
Happy hour: das 12h às 16h
Reservas e informações: através do instagram
3. La Casa - Recife
O restaurante La Casa possui sabores incríveis em um espaço de atmosfera única. Além disso, eles possuem happy hour todos os dias. Tudo isso em um ambiente acolhedor e claro, com música ao vivo!
No restaurante tem empadinha de queijo do reino (R$ 11,90), mix de mini pastéis (R$ 33,90), croquete de carne seca (R$ 36,90), caldinho (R$ 10), o chopp (R$ 7,90), vinho taça (R$ 17), drink ribeira (R$ 19), caipirosca de limão ou morango (R$ 15,90), caipirinha (R$ 14,90), mojito (R$ 16,90) e muito mais!
Serviço
La Casa - Recife
Endereço: Av. Dezessete de Agosto, 1893, Recife - PE
Funcionamento: segunda a quinta de 18h às 23h, sexta de 18h às 0h, sábado de e 11h30 às 1h e domingo de 11h30 às 21h
Instagram: @lacasarecife
Couvert: R$ 14,90 por pessoa
Happy hour: segunda a quinta de 18h às 20h, sexta de 16h às 20h, sábado e domingo de 15h às 18h
Reservas e informações: (81) 99965 4966
4. Barchef RioMar
O Barchef, localizado no RioMar Recife, vai do drink ao petisco com ambiente super agradável e um ótimo atendimento.
Para brindar, chopp (R$ 7), caipirinha (R$ 18), sangria (R$ 20) e cléricot (R$ 20).
Para petiscar, croquetes (R$ 10), pastéis (R$ 10), empadas (R$ 10), sanduíche de camarão (R$ 20) e filé à parmigiana (R$ 59).
Serviço
Barchef
Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE
Funcionamento: todos os dias, das 11h às 21h
Instagram: @barchef.riomar
Happy hour: todos os dias, das 17h às 20h
Reservas e informações: (81) 3033-5050
5. Mariazinha Bar e Comida Brasileira
Mariazinha Bar é um restaurante em Recife, com um ambiente acolhedor, que tem uma área kids temática. No qual, oferece um cardápio de culinária brasileira, com comidas regionais, frutos-do-mar, grelhados, diversos petiscos autênticos da nossa região.
Além disso, possui uma programação especial, com a terça da lagosta, quarta do caranguejo, quinta mexicana, sextas e sábados com músicas ao vivo e todos os dias de happy hour.
Serviço
Mariazinha Bar e Comida Brasileira
Endereço: Rua Afonso Celso 264, Recife - PE
Funcionamento: segunda a quinta de 11h às 0h, sexta a sábado de 11h às 1h30 e domingo de 11h às 21h
Instagram: @mariazinhabar
Happy hour: domingo a quinta de 16h às 19h e sexta de 16h às 18h
Reservas e informações: (81) 98962-9112