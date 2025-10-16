Tapete Voador lança álbum infantil Reza a Lenda com show gratuito no Teatro Capiba

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentação integra a programação da 17ª Mostra de Música Leão do Norte. O show será gratuito, às 16h, no Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela

O grupo pernambucano Tapete Voador, formado por Milla Puntel e Bruna Peixoto, lança neste sábado (18), seu primeiro álbum de música infantil, Reza a Lenda, em um show especial e gratuito que será realizado às 16h, no Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela, dentro da programação da 17ª Mostra de Música Leão do Norte.

O álbum é assinado pela Avoa Produções Artísticas e Mormaço Áudio e tem lançamento marcado para a sexta (17), nas plataformas de streaming. O show é gratuito e aberto ao público de todas as idades.

Ingressos antecipados podem ser retirados no site even3, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível e também no dia do show com retirada no local, uma hora antes, de acordo com a disponibilidade.

Tapete Voador - MARINA BRANCO

Inspirado no espetáculo teatral homônimo, o álbum apresenta nove faixas que transformam em canções o rico imaginário das lendas pernambucanas, levando crianças e famílias a um mergulho sonoro na tradição oral. Entre os personagens e histórias presentes no repertório estão Cumadre Fulô, Encanta Moça, Cabra Cabriola, João Galafuz, A Pedra que Engole Gente e Alamoa. A canção-tema, Reza a Lenda, costura todas essas narrativas em um convite coletivo para cantar, brincar e se encantar com a poesia da cultura popular.

A produção musical do álbum é assinada por Manoel Malaquias (Mormaço Áudio), que também integra o show ao lado das artistas, assumindo percussão e beats. O trabalho ganha ainda mais cores com as participações especiais do guitarrista Fernando Alakeiá e do rabequeiro Daniel Alves, ampliando a experiência sonora dessa viagem pelas tradições do povo pernambucano.

No palco, Milla, Bruna e Manoel apresentam ao público todas as canções do álbum, celebrando a infância, a música e o poder das narrativas que atravessam gerações. O show é um convite para crianças, famílias e educadores mergulharem juntos na força da tradição oral. “Reza a Lenda nasce do desejo de valorizar nossas raízes culturais e, ao mesmo tempo, oferecer à infância uma experiência de imaginação, poesia e encantamento por meio da música”, afirma a artista Milla Puntel.

SERVIÇO