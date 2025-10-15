Paula Novais vence o Caminhos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Advogada mineira leva prêmio de estreia, e será publicada no Brasil e em Angola, em 2026 – mas já participa da Fliporto, no Recife, em novembro

Clique aqui e escute a matéria

Com o romance “Gaiolas de concreto armado”, a mineira Paula Novais, que vive no Rio de Janeiro, conquistou o II Prêmio Caminhos de Literatura. A história trata do luto da pandemia e do encontro de duas mulheres. A publicação é garantida pelas editoras Dublinense, no Brasil, e Kacimbo, em Angola, com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2026. Mas já neste mês de novembro, no dia 15, a autora estará na Fliporto, no Recife, em conversa com o criador do Caminhos, Henrique Rodrigues, e com o escritor Airton Souza, representando o júri.

“O romance de Paula Novais é incrivelmente bem escrito, com técnica de quem conhece o ofício da escrita e tem olhar sensível para a nossa história recente. E fico especialmente feliz pela descoberta de mais uma mulher, contribuindo para minimizar a desigualdade de gênero que existe no meio editorial”, celebra Henrique Rodrigues. “A editora Kacimbo congratula o Instituto Caminhos pelo veredicto, e espera que, para a premiada Paula Novais, publicar em Angola seja uma parte bonita e cultural desta iniciativa”, afirmou o escritor Ondjaki, integrante do conselho editorial da editora angolana.

Para Airton Souza, “Gaiolas de concreto armado” é uma narrativa fascinante “porque escancara feridas abertas que atravessam a história brasileira, sobretudo, marcada pelas violências contra as mulheres. E, por conta disso, é um romance essencial, porque traz em seu enredo uma história coletiva em nome da vida”.

Além da Fliporto, Paula Novais está confirmada no Flipoços, em Poços de Caldas, de 25 de abril a 3 de maio de 2026.

Sofia Osório tem novo livro - Divulgação



Celeste e a princesa Lazúli

Será nesta sexta, 17, o lançamento do e-book “Celeste e a princesa Lazúli”, da escritora cearense Sofia Osório. A live de lançamento da fantasia juvenil acontece no Youtube da autora, no sábado, 18. A pré-venda da edição impressa, a partir de 27 de outubro. E o lançamento com autógrafos, em Fortaleza, em dezembro. Acompanhe no Instagram e saiba mais: @sofiaosoriodc.



FrevoBook

O Conservatório Pernambucano de Música será palco do lançamento de “FrevoBook”, de Climério de Oliveira, Marcos FM e do maestro Spok, nesta sexta, 17. Além da história e de aspectos técnico-musicais, o livro reúne 48 composições de diferentes épocas, com exemplos de frevo de rua, frevo de bloco e frevo-canção. No evento, a partir das 7 da noite, os autores conversam com o público, e realizam apresentação musical antes dos autógrafos.



Entrelinhas

Manuel da Costa Pinto recebe Tati Bernardi no programa “Entrelinhas”, nesta sexta, 17. A escritora e roteirista fala sobre seu livro “A boba da corte”, romance publicado pela Fósforo, com texto de orelha por Tatiana Salem Levy. A edição também homenageia a poeta e dramaturga Hilda Hilst no quadro Memória. A partir das 8 da noite, na TV Cultura.



Fotolivro

A Escola de Aplicação Professor José Chaves (EAPC), em Nazaré da Mata, vinculada à Universidade de Pernambuco (UPE), lança nesta sexta, 17, o fotolivro em comemoração aos 30 anos da escola: “EAPC 30 Anos: Gerações que transformam o mundo”, de autoria do jornalista e ex-aluno Hudson Ramos Santos das Chagas. Na mesma ocasião será aberta a exposição fotográfica alusiva à data. A partir das 9h da manhã, na quadra da instituição.

Clara Haddad estará na Livraria do Jardim - Divulgação



Clara Haddad no Recife

A escritora, narradora de histórias e biblioterapeuta brasileira radicada em Portugal está de volta ao Recife, para lançamento de seu livro “O garimpeiro das palavras”, publicação da Telos. As ilustrações são de Nadia Romero Marchesini. A contação de histórias seguida de autógrafos começa às 10h, neste sábado, 18, na Livraria do Jardim.



Festa Literária de Acaraú

O médico e escritor Maurício Mendes lança o romance “O homem não foi feito para ser feliz”, publicado pela Mondru, neste sábado, 18, na Festa Literária de Acaraú, no Ceará. O evento vai de quinta, 16, até o sábado. Os autógrafos de Maurício Mendes começam a partir das 5 e meia da tarde, na Praça da Matriz.



Rave poética

A banda de poesia SabaSauers, com “performances que dão corpo e voz à palavra”, junto com outros artistas, se apresentam no sábado, 18, na Rave Poética do 99 Sessions, no Rio de Janeiro. Luizinho Salles também participa, com sua música experimental. A festa de poesia será na Vinhos Daqui, no Catete, a partir das 5 da tarde.



Canções de mar

Cyro Morais dirige e atua no espetáculo em homenagem a Dorival Caymmi, neste sábado, 18, e domingo, 19, na Arena B3 em São Paulo. Nascido e criado entre o Recife e Olinda, Cyro conta que se identificou com a obra do baiano: “As músicas de Caymmi pareciam sempre falar de uma realidade muito próxima a mim. Ouvia ele e sentia como se fosse alguém muito próximo, um tio ou um avô cantando”. Além de Cyro Morais, o elenco traz ainda Kelly Campello. O espetáculo “Canções de mar” terá duas sessões em cada dia, às 14h30 e 17h.



Bienal PE no PublishNews

Devido ao sucesso do evento, o podcast do PublishNews convidou a Bienal do Livro de Pernambuco para o episódio #392, gravado na última segunda, 13, que já está disponível. Sidney Nicéas e Mirela Paes falaram sobre o planejamento, a organização e a curadoria da programação jovem, além dos impactos culturais e comerciais da Bienal pernambucana, que fez 30 anos em 2025, e ocupou o Centro de Convenções de 3 a 12 de outubro.

Anderson Estevan venceu concurso da Ria Livraria - Divulgação



Samba de sétimo dia

A EditoRia publicou o livro vencedor do 1º Concurso Literário da Ria Livraria, “Samba de sétimo dia”, contos de Anderson Estevan. As histórias se passam na periferia de São Paulo, nos anos 1990, inspiradas nas lembranças do autor. “Reviver memórias e mesclá-las à literatura tem feito muito bem. É quase como se fosse um acerto de contas com o passado”, diz o escritor.



Prêmio de Contos da UBE

Foi lançada no último dia 11 a obra reunindo os melhores contos do IV Prêmio Anna Maria Martins, em SP, promovido pela União Brasileira de Escritores – UBE. A publicação é da Patuá. Juliano Ferro conquistou o primeiro lugar. “Foi uma enorme celebrar a conquista ao lado de outros autores tão talentosos”, disse o escritor à coluna. Para ele, o prêmio “reafirma em mim a importância da literatura como abrigo, reflexão e permanência do humano em meio à pressa do nosso tempo”. As inscrições para o V Prêmio Anna Maria Martins de Contos estão abertas até o próximo dia 10 de novembro. Informações em www.ube.org.br.



É só um jogo

A Civilização Brasileira publica o novo livro de Eduardo Moreira, com um “protagonista-máquina que assume desejos, interesses e visão de mundo a partir de uma inteligência artificial”. Fundador do Instituto Conhecimento Liberta (ICL), o autor também escreveu “A intenção primeira: Um ensaio sobre a natureza do real”, de filosofia. Em “É só um jogo”, Moreira escancara a disputa entre a realidade e o virtual.

