Tapete Voador lança álbum infantil Reza a Lenda com show gratuito no Recife
Show gratuito acontece neste sábado (18), às 16h, no Teatro Capiba, Sesc Casa Amarela, dentro da 17ª Mostra de Música Leão do Norte
O duo pernambucano Tapete Voador, formado por Milla Puntel e Bruna Peixoto, apresenta ao público o primeiro álbum infantil Reza a Lenda em show especial neste sábado (18), às 16h, no Teatro Capiba — Sesc Casa Amarela, dentro da 17ª Mostra de Música Leão do Norte.
O álbum, assinado pela Avoa Produções Artísticas e Mormaço Áudio, tem lançamento nas plataformas de streaming na sexta (17). Inspirado no espetáculo teatral homônimo, Reza a Lenda reúne nove faixas que trazem ao formato de canção o rico imaginário das lendas pernambucanas — personagens como Cumadre Fulô, Encanta Moça, Cabra Cabriola, João Galafuz, A Pedra que Engole Gente e Alamoa povoam o repertório. A canção-tema convida crianças e famílias a cantar, brincar e se encantar com a poesia da cultura popular.
A produção musical é de Manoel Malaquias (Mormaço Áudio), que também integra o show nas percussões e beats. Participações especiais do guitarrista Fernando Alakeiá e do rabequeiro Daniel Alves ampliam a paleta sonora do trabalho. No palco, Milla, Bruna e Manoel apresentam todas as canções do álbum, celebrando a infância, a música e a tradição oral.
SERVIÇO
Evento: Show de lançamento do álbum Reza a Lenda — Grupo Tapete Voador (Milla Puntel e Bruna Peixoto)
Data: Sábado, 18 de outubro de 2025
Horário: 16h
Local: Teatro Capiba (Sesc Casa Amarela)
Entrada: Gratuita — mediante retirada de ingressos no site ou no local
Ingressos antecipados: Retirada no site Even3 mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Também haverá retirada no dia do show, uma hora antes, conforme disponibilidade.
Doação: As doações serão destinadas ao Projeto Sesc Mesa Brasil.
Classificação: Livre — para todas as idades.
Mais informações / ingressos: eventos.sescpe.com.br/leaozinhodonorte-638120
“Reza a Lenda nasce do desejo de valorizar nossas raízes culturais e, ao mesmo tempo, oferecer à infância uma experiência de imaginação, poesia e encantamento por meio da música”, afirma Milla Puntel.