Agenda | Notícia

"Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna" com Aramis Trindade se apresenta no Recife

Espetáculo inspirado em Shakespeare e adaptado por Ariano Suassuna será apresentado nos dias 24 e 25 de outubro, às 20h, no Teatro MHM

Por Catêrine Costa Publicado em 14/10/2025 às 14:29
"Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna" com Aramis Trindade
"Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna" com Aramis Trindade - Créditos: Alessandra Alves.

Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna” é um espetáculo em forma de cordel que mistura o erudito com o popular para narrar a clássica história de amor de William Shakespeare através da poética do mestre pernambucano Ariano Suassuna. A peça será apresentada no teatro do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo (MHM) nos dias 24 e 25, sempre às 20h.

No primeiro ato — um monólogo — o ator Aramis Trindade dá vida ao poema de 98 sextilhas, acompanhado por trilha sonora original de música Armorial composta e gravada por Zé da Flauta, narrando a trajetória de Romeu e Julieta.

Na sequência, Aramis “incorpora” Ariano Suassuna em uma mini aula-espetáculo, apresentando ao público a origem da história, as diferenças entre as versões de Shakespeare e Suassuna, literatura de cordel, o movimento Armorial, heráldica, cultura popular e causos do mestre — tudo com dinamismo e humor.

Esse cruzamento de linguagens combina adaptação, interpretação do cordel e imitação genuína, compartilhando conhecimento, tristezas e alegrias. Duração aproximada: 45 minutos. Classificação: Livre.

SERVIÇO

Espetáculo: “Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna”

Datas: 24 e 25 de outubro de 2025

Horário: 20h

Local: Teatro do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo (MHM)

Endereço: Av. Domingos Ferreira, esquina com Rua Tenente João Cícero, nº 258 — Boa Viagem, Recife

Ingressos: R$ 132,00 (inteira) / R$ 66,00 (meia)

Ingresso social: R$ 88,00

Vendas: ticketmais.com.br — Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna

