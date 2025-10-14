"Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna" com Aramis Trindade se apresenta no Recife
Espetáculo inspirado em Shakespeare e adaptado por Ariano Suassuna será apresentado nos dias 24 e 25 de outubro, às 20h, no Teatro MHM
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
“Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna” é um espetáculo em forma de cordel que mistura o erudito com o popular para narrar a clássica história de amor de William Shakespeare através da poética do mestre pernambucano Ariano Suassuna. A peça será apresentada no teatro do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo (MHM) nos dias 24 e 25, sempre às 20h.
No primeiro ato — um monólogo — o ator Aramis Trindade dá vida ao poema de 98 sextilhas, acompanhado por trilha sonora original de música Armorial composta e gravada por Zé da Flauta, narrando a trajetória de Romeu e Julieta.
Na sequência, Aramis “incorpora” Ariano Suassuna em uma mini aula-espetáculo, apresentando ao público a origem da história, as diferenças entre as versões de Shakespeare e Suassuna, literatura de cordel, o movimento Armorial, heráldica, cultura popular e causos do mestre — tudo com dinamismo e humor.
Esse cruzamento de linguagens combina adaptação, interpretação do cordel e imitação genuína, compartilhando conhecimento, tristezas e alegrias. Duração aproximada: 45 minutos. Classificação: Livre.
Espetáculo: “Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna”
Datas: 24 e 25 de outubro de 2025
Horário: 20h
Local: Teatro do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo (MHM)
Endereço: Av. Domingos Ferreira, esquina com Rua Tenente João Cícero, nº 258 — Boa Viagem, Recife
Ingressos: R$ 132,00 (inteira) / R$ 66,00 (meia)
Ingresso social: R$ 88,00
Vendas: ticketmais.com.br — Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna