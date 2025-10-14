"Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna" com Aramis Trindade se apresenta no Recife

“Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna” é um espetáculo em forma de cordel que mistura o erudito com o popular para narrar a clássica história de amor de William Shakespeare através da poética do mestre pernambucano Ariano Suassuna. A peça será apresentada no teatro do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo (MHM) nos dias 24 e 25, sempre às 20h.

No primeiro ato — um monólogo — o ator Aramis Trindade dá vida ao poema de 98 sextilhas, acompanhado por trilha sonora original de música Armorial composta e gravada por Zé da Flauta, narrando a trajetória de Romeu e Julieta.

Na sequência, Aramis “incorpora” Ariano Suassuna em uma mini aula-espetáculo, apresentando ao público a origem da história, as diferenças entre as versões de Shakespeare e Suassuna, literatura de cordel, o movimento Armorial, heráldica, cultura popular e causos do mestre — tudo com dinamismo e humor.

Esse cruzamento de linguagens combina adaptação, interpretação do cordel e imitação genuína, compartilhando conhecimento, tristezas e alegrias. Duração aproximada: 45 minutos. Classificação: Livre.