Agenda | Notícia

Márcio Art, ex Art Popular, comanda Sambinha Chacon deste sábado (18)

Referência do pagode nos anos 90 e 2000, Márcio Art se apresenta neste sábado (18) no Sambinha Chacon, no Poço da Panela, a partir das 17h

Por Catêrine Costa Publicado em 13/10/2025 às 20:09
Márcio Art, ex Art Popular
Márcio Art, ex Art Popular - Divulgação

Em carreira solo desde 2011, levando a essência do pagode às novas gerações e a todo o Brasil, Márcio Art promete relembrar sucessos como “Eternamente Feliz”, “Temporal” e “Sem Abuso”.

Line-up

  • Márcio Art (show principal)
  • Padang
  • Pagunça
  • Big Big
  • Felipe & Gabriel
  • Banda Sambinha Chacon

Ingressos

Os ingressos custam R$ 60 e estão à venda no site Bilheteria Digital ou via Pix pelo contato (81) 98777-4570.

Local

A arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365 — Poço da Panela.

