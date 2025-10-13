CASACOR PE 2025 promove lançamento do livro "A Grande Beleza: Sonhos", de Pedro Ariel, no Complexo Niágara S.A.
A CASACOR Pernambuco 2025 realiza, na próxima terça-feira (14), o lançamento do livro “A Grande Beleza: Sonhos”, escrito por Pedro Ariel Santana, diretor de conteúdo e curador da mostra.
O evento, aberto ao público, acontece no Complexo Niágara S.A., a partir das 18h30, e contará com um bate-papo com o autor e sessão de autógrafos.
Em sua 7ª edição, o livro faz parte da coleção que celebra o olhar poético e inspirador sobre a arquitetura, o design e o morar contemporâneo.
Inspirado no tema da mostra deste ano, “Semear Sonhos”, o novo volume traz como destaque a ancestralidade, explorando as raízes brasileiras em uma narrativa visual e sensível.
São 200 páginas com registros exclusivos das edições da CASACOR 2025, que refletem a força criativa e afetiva dos profissionais envolvidos.
Durante o lançamento, exemplares de “A Grande Beleza: Sonhos” estarão disponíveis para compra no local, reunindo profissionais da área, visitantes e admiradores do design e da arte.
Sobre a CASACOR
Pertencente ao Grupo Abril, a CASACOR é uma mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, reunindo anualmente, em vinte franquias brasileiras e cinco internacionais, profissionais renomados que criam ambientes inspirados em um tema central.
Serviço
CASACOR Pernambuco 2025
Datas: 4 de outubro a 30 de novembro de 2024
Local: Complexo Niágara S.A. – Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife – Recife-PE
Ingressos: R$ 90 (com meia-entrada garantida por lei)
Funcionamento:
Ambientes (1º e 2º pavimentos): terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h); domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h).
Operações gratuitas (bar, café, restaurante e espaço de eventos): terça a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h.