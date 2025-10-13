fechar
CASACOR PE 2025 promove lançamento do livro "A Grande Beleza: Sonhos", de Pedro Ariel, no Complexo Niágara S.A.

O evento, aberto ao público, acontece no Complexo Niágara S.A., a partir das 18h30, e contará com um bate-papo com o autor e sessão de autógrafos

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/10/2025 às 14:44
O livro "A Grande Beleza: Sonhos" será lançado por Pedro Ariel na CASACOR
O livro "A Grande Beleza: Sonhos" será lançado por Pedro Ariel na CASACOR - Divulgação

A CASACOR Pernambuco 2025 realiza, na próxima terça-feira (14), o lançamento do livro “A Grande Beleza: Sonhos”, escrito por Pedro Ariel Santana, diretor de conteúdo e curador da mostra.

O evento, aberto ao público, acontece no Complexo Niágara S.A., a partir das 18h30, e contará com um bate-papo com o autor e sessão de autógrafos.

Em sua 7ª edição, o livro faz parte da coleção que celebra o olhar poético e inspirador sobre a arquitetura, o design e o morar contemporâneo.

Inspirado no tema da mostra deste ano, “Semear Sonhos”, o novo volume traz como destaque a ancestralidade, explorando as raízes brasileiras em uma narrativa visual e sensível.

São 200 páginas com registros exclusivos das edições da CASACOR 2025, que refletem a força criativa e afetiva dos profissionais envolvidos.

Durante o lançamento, exemplares de “A Grande Beleza: Sonhos” estarão disponíveis para compra no local, reunindo profissionais da área, visitantes e admiradores do design e da arte.

Sobre a CASACOR

Pertencente ao Grupo Abril, a CASACOR é uma mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, reunindo anualmente, em vinte franquias brasileiras e cinco internacionais, profissionais renomados que criam ambientes inspirados em um tema central.

Serviço

CASACOR Pernambuco 2025

Datas: 4 de outubro a 30 de novembro de 2024

Local: Complexo Niágara S.A. – Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife – Recife-PE

Ingressos: R$ 90 (com meia-entrada garantida por lei)

Funcionamento:

Ambientes (1º e 2º pavimentos): terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h); domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h).

Operações gratuitas (bar, café, restaurante e espaço de eventos): terça a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h.

