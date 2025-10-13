fechar
Beatriz Fonseca estreia solo com stand up 'Um Date no Boteco' no Recife

O espetáculo, que promete muitas risadas e momentos de interação, acontece no dia 29 de outubro, a partir das 19h15, no Teatro Hermilo Borba Filho

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/10/2025 às 16:00
Beatriz Fonseca estreia solo com stand up "Um Date no Boteco" no Recife
Beatriz Fonseca estreia solo com stand up "Um Date no Boteco" no Recife - Divulgação

A atriz e comediante pernambucana Beatriz Fonseca leva pela primeira vez ao público recifense seu primeiro stand up solo, intitulado Um Date no Boteco.

O espetáculo, que promete muitas risadas e momentos de interação, acontece no dia 29 de outubro, a partir das 19h15, no Teatro Hermilo Borba Filho, na Rua do Apolo, no Recife Antigo.

Formada pela Escola de Atores Wolf Maya, em São Paulo, Beatriz escolheu sua cidade natal para apresentar sua estreia solo, trazendo histórias e piadas de cunho pessoal e humorístico, característica do Stand Up Comedy.

A artista aposta em um encontro leve, divertido e próximo do público, misturando narrativa e improviso.

Além dos ingressos tradicionais, o show oferece ingressos solidários, cujo valor em alimentos será destinado ao Banco de Alimentos do Sesc Pernambuco, reforçando a importância da solidariedade e do apoio a instituições sociais na capital pernambucana.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Quem é Beatriz Fonseca?

Nascida no Recife, Beatriz iniciou a carreira acadêmica em Direito, mas descobriu na atuação a paixão por compartilhar alegria e momentos de descontração.

Aos 23 anos, mudou-se para São Paulo para concluir sua formação na Escola Wolf Maia, consolidando sua técnica e repertório.

Com o retorno à cidade natal, a comediante busca emocionar e divertir o público com seu humor inteligente e afetuoso.

