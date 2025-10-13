4º Concerto Oficial da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã encerra temporada 2025 no Teatro de Santa Isabel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Concerto gratuito da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã encerra a temporada 2025 com obras de Bizet e percussão no Teatro de Santa Isabel

A Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã realiza, no dia 14 de outubro de 2025, às 20h, o 4º e último Concerto Oficial da temporada 2025. O evento acontece no Teatro de Santa Isabel, no Recife, e reunirá, sob a regência do maestro Jadson Dias, o Grupo de Percussão e a Orquestra Sinfônica Jovem em uma noite de diversidade musical com entrada gratuita.

Programa — 1ª parte (Percussão) A primeira parte será dedicada à percussão, com as obras: “Afro Amero”, de Phil Faini;

“Dance of the Sugar Plum Fairy”, de Piotr Ilyich Tchaikovsky;

“Coração de Gelo”, de Nailton Vieira — com solo de xilofone pelo percussionista Fábio Kalleby. “É uma grande honra representar o Grupo de Percussão neste concerto. ‘Coração de Gelo’ é uma obra especial no meu amadurecimento artístico, e poder interpretá-la ao lado dos meus colegas deixa tudo ainda mais memorável. Estamos preparando tudo com dedicação para oferecer uma noite inesquecível ao público”, afirma Fábio Kalleby.

Programa — 2ª parte (Orquestra completa) Na segunda parte, a Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã se apresenta completa, interpretando as “Carmen Suíte n° 1 e n° 2”, de Georges Bizet, encerrando a temporada com uma das obras mais vibrantes e conhecidas do repertório sinfônico mundial. “Encerrar a temporada com esse concerto é uma forma de celebrar o trabalho que desenvolvemos ao longo do ano. Será uma noite de muita emoção”, destaca o maestro Jadson Dias.

Acessibilidade O concerto contará com medidas de acessibilidade, incluindo audiodescrição para deficientes visuais e tradução em Libras. O teatro dispõe de rampas de acessibilidade, plataforma de elevação para cadeirantes e banheiros adaptados.

Informações sobre ingressos A entrada é gratuita. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes na bilheteria do Teatro de Santa Isabel. Classificação: livre.

Serviço [MÚSICA] Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã — 4º Concerto Oficial da temporada 2025 Data: 14 de outubro de 2025

Horário: 20h

Local: Praça da República — Santo Antônio, Recife — PE

Classificação: Livre

Patrocínio: Caixa e Governo Federal