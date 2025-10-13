fechar
4º Concerto Oficial da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã encerra temporada 2025 no Teatro de Santa Isabel

Por Catêrine Costa Publicado em 13/10/2025 às 20:00
4º Concerto Oficial da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã encerra temporada 2025 - Crédito: Augusto Cataldi

A Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã realiza, no dia 14 de outubro de 2025, às 20h, o 4º e último Concerto Oficial da temporada 2025. O evento acontece no Teatro de Santa Isabel, no Recife, e reunirá, sob a regência do maestro Jadson Dias, o Grupo de Percussão e a Orquestra Sinfônica Jovem em uma noite de diversidade musical com entrada gratuita.

Programa — 1ª parte (Percussão)

A primeira parte será dedicada à percussão, com as obras:

  • “Afro Amero”, de Phil Faini;
  • “Dance of the Sugar Plum Fairy”, de Piotr Ilyich Tchaikovsky;
  • “Coração de Gelo”, de Nailton Vieira — com solo de xilofone pelo percussionista Fábio Kalleby.
“É uma grande honra representar o Grupo de Percussão neste concerto. ‘Coração de Gelo’ é uma obra especial no meu amadurecimento artístico, e poder interpretá-la ao lado dos meus colegas deixa tudo ainda mais memorável. Estamos preparando tudo com dedicação para oferecer uma noite inesquecível ao público”, afirma Fábio Kalleby.

Programa — 2ª parte (Orquestra completa)

Na segunda parte, a Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã se apresenta completa, interpretando as “Carmen Suíte n° 1 e n° 2”, de Georges Bizet, encerrando a temporada com uma das obras mais vibrantes e conhecidas do repertório sinfônico mundial.

“Encerrar a temporada com esse concerto é uma forma de celebrar o trabalho que desenvolvemos ao longo do ano. Será uma noite de muita emoção”, destaca o maestro Jadson Dias.

Acessibilidade

O concerto contará com medidas de acessibilidade, incluindo audiodescrição para deficientes visuais e tradução em Libras. O teatro dispõe de rampas de acessibilidade, plataforma de elevação para cadeirantes e banheiros adaptados.

Informações sobre ingressos

A entrada é gratuita. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes na bilheteria do Teatro de Santa Isabel. Classificação: livre.

Serviço

[MÚSICA] Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã — 4º Concerto Oficial da temporada 2025

Data: 14 de outubro de 2025
Horário: 20h
Local: Praça da República — Santo Antônio, Recife — PE
Classificação: Livre
Patrocínio: Caixa e Governo Federal

Sobre a Orquestra

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e conta com patrocínio master da Caixa Econômica Federal, patrocínio sênior dos Correios e realização da Funarte e do Governo Federal.

 

