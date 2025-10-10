Club Metrópole realiza festa imersiva com experiência sensorial e lançamento de livro de Safira Bengell
O evento acontece neste sábado (11) e promete fazer o público mergulhar em uma experiência multisensorial com uso de óculos 3D especiais
Clique aqui e escute a matéria
O Club Metrópole promove, neste sábado (11), a festa imersiva “In The Dark 3D”, um evento que promete revolucionar a forma de vivenciar a música eletrônica.
A partir das 22h, o público será convidado a mergulhar em uma experiência multisensorial com uso de óculos 3D especiais, tecnologia visual de ponta e câmeras ao vivo projetadas nos painéis, criando uma atmosfera de interatividade e imersão total.
Com uma proposta de unir som, imagem e sensação, o evento reunirá nove DJs divididos em quatro pistas simultâneas, conduzindo o público por uma jornada eletrônica que combina luz, ritmo e inovação.
Durante a noite, também haverá o lançamento do livro “A Arte de Viver”, escrito por Safira Bengell, considerada um ícone da diversidade cultural brasileira.
A publicação percorre a trajetória da artista, marcada por pioneirismo, resistência e militância, e celebra sua contribuição para a arte transformista e o ativismo cultural no país.
Safira Bengell
Conhecida como a “Dama da Diversidade Cultural Brasileira”, Safira construiu uma carreira sólida nos palcos nacionais e internacionais, rompendo barreiras e inspirando novas gerações.
O livro, com 358 páginas, vai além de uma biografia: é um registro histórico da cena transformista e um tributo ao papel da artista como símbolo de visibilidade e liberdade.
Safira revelou que a ideia do livro surgiu durante a pandemia, mas suas memórias vêm sendo preservadas desde a década de 1970, quando viveu no Rio de Janeiro em plena ditadura militar.
“Eu me comunicava em cartas com a minha família. A minha trajetória é de luta, porque sou uma ativista cultural nata”, afirmou.
Os ingressos para o evento custam entre R$ 15 e R$ 60 e estão disponíveis no site do Sympla.
O Club Metrópole fica localizado na Rua das Ninfas, 125, bairro da Boa Vista, no Recife.