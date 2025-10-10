Club Metrópole realiza festa imersiva com experiência sensorial e lançamento de livro de Safira Bengell

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento acontece neste sábado (11) e promete fazer o público mergulhar em uma experiência multisensorial com uso de óculos 3D especiais

Clique aqui e escute a matéria

O Club Metrópole promove, neste sábado (11), a festa imersiva “In The Dark 3D”, um evento que promete revolucionar a forma de vivenciar a música eletrônica.

A partir das 22h, o público será convidado a mergulhar em uma experiência multisensorial com uso de óculos 3D especiais, tecnologia visual de ponta e câmeras ao vivo projetadas nos painéis, criando uma atmosfera de interatividade e imersão total.

Com uma proposta de unir som, imagem e sensação, o evento reunirá nove DJs divididos em quatro pistas simultâneas, conduzindo o público por uma jornada eletrônica que combina luz, ritmo e inovação.

Durante a noite, também haverá o lançamento do livro “A Arte de Viver”, escrito por Safira Bengell, considerada um ícone da diversidade cultural brasileira.

A publicação percorre a trajetória da artista, marcada por pioneirismo, resistência e militância, e celebra sua contribuição para a arte transformista e o ativismo cultural no país.

Safira Bengell

Conhecida como a “Dama da Diversidade Cultural Brasileira”, Safira construiu uma carreira sólida nos palcos nacionais e internacionais, rompendo barreiras e inspirando novas gerações.

O livro, com 358 páginas, vai além de uma biografia: é um registro histórico da cena transformista e um tributo ao papel da artista como símbolo de visibilidade e liberdade.

Safira revelou que a ideia do livro surgiu durante a pandemia, mas suas memórias vêm sendo preservadas desde a década de 1970, quando viveu no Rio de Janeiro em plena ditadura militar.

“Eu me comunicava em cartas com a minha família. A minha trajetória é de luta, porque sou uma ativista cultural nata”, afirmou.

Os ingressos para o evento custam entre R$ 15 e R$ 60 e estão disponíveis no site do Sympla.

O Club Metrópole fica localizado na Rua das Ninfas, 125, bairro da Boa Vista, no Recife.