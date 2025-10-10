Três sorveterias que fizeram história no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sorveteria Pérola: Antônio Santos de Oliveira, que era dono de lojas de joias e de móveis, abriu o "Pérola Bar", no térreo do hotel de mesmo nome, na Rua das Flores. Em 1958, no mesmo espaço do bar, foi inaugurada a sorveteria com o mesmo nome e o slogan "A Sorveteria da Família Pernambucana", que chegou a ganhar o prêmio de "Melhor Sorveteria do Recife" em várias pesquisas.

O espaço tinha uma bonita decoração, com pinturas no teto de cenas nordestinas do pintor Ernesto Lustosa. No salão, havia espelhos nas paredes, cinco lustres de cristal e cabides de metal escovado. Seus sorvetes tinham receitas de família, guardadas a sete chaves, com sabores marcantes - muito doces e extremamente gelados. Em 1966, foi vendida para o espanhol Saladino Cortizo Gonzales, que manteve o mesmo padrão da casa, com a filha Herculina. Fechou em 2019, deixando saudades em muitos dos seus fregueses, especialmente comerciantes da área e seus clientes.

Sorveteria Coqueiral: Desde sua inauguração, em outubro de 1954, o Hotel Boa Viagem, na Avenida Beira-Mar (nome antigo da Avenida Boa Viagem), tinha sorveteria no térreo, que privilegiava sabores nordestinos, de olho nos turistas brasileiros e estrangeiros. Era terceirizada e funcionou por muitos anos, sempre atraindo uma grande clientela - formada por hóspedes do hotel e moradores da região.

Nos fins de semana, costumava ficar lotada, com muitos nomes conhecidos nas mesas. Depois, foi transferida para a lateral do prédio, quando passou a ter uma franquia da Frisabor, que acabou fechando em 2005, quando o hotel foi desativado, até sua derrubada para dar lugar a empreendimentos residenciais.

Sorveteria Estoril: Os irmãos Simões abriram a casa na Rua Matias de Albuquerque, em março de 1964. Ficava em um espaço de muito glamour, ricamente decorado, e que tinha uma freguesia requintada. Foi a primeira a usar garçons com trajes elegantes - calça preta, camisa branca e gravata borboleta. Era programa certo de quem saía das sessões dos cinemas Art Palácio e Trianon, ali pertinho. Na época, é bom lembrar, era seguro andar nas ruas do centro.

Todos os dias, sempre às 17h, havia apresentação do pianista Mário Melo. Nos sábados e domingos, o sucesso era ainda maior, reunindo muitos nomes conhecidos da sociedade. No cardápio, faziam sucesso o Ice Cream Soda, a Banana Split, a cassata e, principalmente, o Combinado - uma taça com cinco ou seis sabores diferentes, calda de chocolate, farinha de amendoim e chantilly.

A casa tinha um viveiro com alegres e barulhentos periquitos australianos, que teve de ser desativado por ação da Sociedade Protetora dos Animais. O nome era originário de uma vila em Cascais, na área metropolitana de Lisboa, onde existe até hoje um famoso cassino e é endereço de muita gente conhecida - inclusive alguns pernambucanos.

