fechar
Artigo | Notícia

Três sorveterias que fizeram história no Recife

Nos fins de semana, essas so0rveterias costumavam ficar mesmo lotadas, com muita gente ocupando as suas mesas

Por JOÃO ALBERTO MARTINS SOBRALb Publicado em 10/10/2025 às 0:00 | Atualizado em 10/10/2025 às 9:37
Sorveteria Pérola
Sorveteria Pérola - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Sorveteria Pérola: Antônio Santos de Oliveira, que era dono de lojas de joias e de móveis, abriu o "Pérola Bar", no térreo do hotel de mesmo nome, na Rua das Flores. Em 1958, no mesmo espaço do bar, foi inaugurada a sorveteria com o mesmo nome e o slogan "A Sorveteria da Família Pernambucana", que chegou a ganhar o prêmio de "Melhor Sorveteria do Recife" em várias pesquisas.

O espaço tinha uma bonita decoração, com pinturas no teto de cenas nordestinas do pintor Ernesto Lustosa. No salão, havia espelhos nas paredes, cinco lustres de cristal e cabides de metal escovado. Seus sorvetes tinham receitas de família, guardadas a sete chaves, com sabores marcantes - muito doces e extremamente gelados. Em 1966, foi vendida para o espanhol Saladino Cortizo Gonzales, que manteve o mesmo padrão da casa, com a filha Herculina. Fechou em 2019, deixando saudades em muitos dos seus fregueses, especialmente comerciantes da área e seus clientes.

Sorveteria Coqueiral: Desde sua inauguração, em outubro de 1954, o Hotel Boa Viagem, na Avenida Beira-Mar (nome antigo da Avenida Boa Viagem), tinha sorveteria no térreo, que privilegiava sabores nordestinos, de olho nos turistas brasileiros e estrangeiros. Era terceirizada e funcionou por muitos anos, sempre atraindo uma grande clientela - formada por hóspedes do hotel e moradores da região.

Nos fins de semana, costumava ficar lotada, com muitos nomes conhecidos nas mesas. Depois, foi transferida para a lateral do prédio, quando passou a ter uma franquia da Frisabor, que acabou fechando em 2005, quando o hotel foi desativado, até sua derrubada para dar lugar a empreendimentos residenciais.

Sorveteria Estoril: Os irmãos Simões abriram a casa na Rua Matias de Albuquerque, em março de 1964. Ficava em um espaço de muito glamour, ricamente decorado, e que tinha uma freguesia requintada. Foi a primeira a usar garçons com trajes elegantes - calça preta, camisa branca e gravata borboleta. Era programa certo de quem saía das sessões dos cinemas Art Palácio e Trianon, ali pertinho. Na época, é bom lembrar, era seguro andar nas ruas do centro.

Todos os dias, sempre às 17h, havia apresentação do pianista Mário Melo. Nos sábados e domingos, o sucesso era ainda maior, reunindo muitos nomes conhecidos da sociedade. No cardápio, faziam sucesso o Ice Cream Soda, a Banana Split, a cassata e, principalmente, o Combinado - uma taça com cinco ou seis sabores diferentes, calda de chocolate, farinha de amendoim e chantilly.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A casa tinha um viveiro com alegres e barulhentos periquitos australianos, que teve de ser desativado por ação da Sociedade Protetora dos Animais. O nome era originário de uma vila em Cascais, na área metropolitana de Lisboa, onde existe até hoje um famoso cassino e é endereço de muita gente conhecida - inclusive alguns pernambucanos.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1

 

Leia também

Segredos da noite: bares escondidos para explorar no Grande Recife
Bar

Segredos da noite: bares escondidos para explorar no Grande Recife
Quantos pontos o Sport precisa fazer para escapar do rebaixamento na Série A? Entenda as contas
Matemática

Quantos pontos o Sport precisa fazer para escapar do rebaixamento na Série A? Entenda as contas

Compartilhe

Tags