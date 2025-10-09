Paiva celebra Dia das Crianças com programação circense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Malabarismo, truques de mágica, palhaçaria, brincadeiras e toda a magia do circo agitam o fim de semana em família. Saiba mais detalhes na matéria

O Dia das Crianças no bairro do Paiva vai mergulhar na magia do Circo. Neste domingo, 12, o público tem encontro marcado com mágicos, contorcionistas, palhaços e todo o encanto da arte circense, que toma conta do Empório do Paiva e da Casa Parque. Será uma tarde de diversão em família, com entrada gratuita para todos.

Empório do Paiva

No Empório, a programação tem início a partir das 15h e contará com apresentações especiais da Cia Brincante de Circo e o show de mágica do Rodrigo Lima. O acesso ao espaço e espetáculos é gratuito. A agenda no Empório segue até às 19h com oficinas e recreações diversas como circuito de brincadeiras temáticas, oficina de gravatinha de palhaço e pintura. As atividades infantis são opcionais e contam com ingresso único de R$ 40, que dá acesso a todas as oficinas e brincadeiras.

Casa Parque da Iron House

Na Casa Parque, sob o comando da Iron House, a diversão começa a partir das 15h e segue até às 20h, com brinquedos infláveis e atrações circenses. A partir das 16h, tem espetáculo especial da Escola Pernambucana de Circo, que vai encantar o público com desfile de Pernas de Pau, malabaristas, contorcionistas, brincadeiras e interações com palhaços. Entre as 17h e 18h, Rodrigo Lima assume os holofotes com seu show de mágica e, na sequência, a Escola Pernambucana de Circo retorna com mais brincadeiras e uma atração surpresa às 19h. A entrada é gratuita e livre para todas as idades.

Sobre o bairro do Paiva

Bairro do Paiva - primeiro bairro planejado de Pernambuco, o Paiva é um projeto imobiliário desenvolvido em parceria pelos grupos Ricardo Brennand e Cornélio Brennand, através da Iron House. Os desenvolvedores atuam no planejamento e gestão do destino, que inclui dois parques públicos, 8,5 km de praia e 118 hectares de Mata Atlântica preservada. O bairro conta com a zeladoria urbana da Associação Geral da Reserva do Paiva, que promove iniciativas de conservação dos espaços públicos e uma agenda de sustentabilidade, como a limpeza e cuidados com a orla, além da preservação da fauna e flora locais.

Serviço – Dia das Crianças no Paiva

Empório do Paiva

Quando: 12/10, das 15h às 19h

Onde: Empório do Paiva - R. dos Jacarandás, 08 - Paiva, Cabo de Santo Agostinho

Entrada: gratuita

Oficinas e recreações: R$ 40

Casa Parque da Iron House