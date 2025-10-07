Festival Pernambucano de Literatura Negra é finalista do Prêmio Jabuti 2025

Dois dias após estrear sua quinta edição na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, realizada em Olinda, o festival recebeu o anúncio que o coloca no centro da principal distinção literária do país. A escolha foi divulgada nesta terça-feira, 7 de outubro, e confirma o amadurecimento de um projeto que nasceu de forma independente e hoje alcança projeção nacional.

O festival já havia conquistado lugar entre os dez semifinalistas divulgados em 25 de setembro. Agora, inscreve seu nome na lista restrita dos cinco indicados ao prêmio, que será revelado em 27 de outubro, em cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A solenidade integra as comemorações que consagram a capital fluminense como Capital Mundial do Livro, título concedido pela UNESCO para o período de abril de 2025 a abril de 2026.

A idealizadora e diretora do festival, a jornalista e escritora Jaqueline Fraga, que, enquanto autora, foi finalista do Jabuti em 2020, destacou a importância da indicação.

Segundo ela, o festival cumpre a missão de ampliar espaços e amplificar a voz de narrativas negras. “Contar as nossas histórias, promover a leitura, a literatura e a cultura são missões que nos movem.”

Em 2022, o festival ganhou as ruas de forma independente, ancorado pelo apoio de parceiros, leitores e autoras que acreditaram no projeto.

Dois anos depois, em 2024, a programação alcançou novo fôlego ao receber o incentivo do Banco do Nordeste e do Ministério da Cultura.

Agora, em 2025, o evento se consolida ainda mais, contando com o apoio da Fundarpe, da Secretaria de Cultura e do Governo de Pernambuco, através dos recursos do Funcultura.

O Jabuti é, desde 1958, um termômetro da literatura nacional. Ao reconhecer o Festival Pernambucano de Literatura Negra, o prêmio sinaliza uma abertura necessária para narrativas que há séculos foram empurradas para a margem. Não se trata apenas de laurear um projeto, mas de admitir que a literatura brasileira só se completa quando inclui suas múltiplas vozes.