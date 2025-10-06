Sambinha Chacon reúne Helton Lima, Sambarrasta, Sambar&Love e mais nomes de peso no line up neste sábado (11)
Sambinha Chacon realiza nova edição neste sábado (11) com Roginho, Helton Lima, Sambarrasta e mais atrações na Zona Norte do Recife
Clique aqui e escute a matéria
Depois de esgotar todos os ingressos na estreia da sua nova temporada, o Sambinha Chacon anunciou mais uma edição que promete movimentar a Zona Norte do Recife. Marcado para este sábado (11), o evento reunirá grandes nomes da cena musical recifense, a partir das 16h.
Com um line-up idealizado para garantir muita música e animação por várias horas, sobem ao palco os cantores Roginho e Helton Lima, além das bandas Sambarrasta, Sambar&Love e a própria banda Sambinha Chacon.
Os ingressos custam R$ 60 e estão disponíveis no site Bilheteria Digital ou via Pix, através do contato (81) 98777-4570. A Arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365, Poço da Panela.
SERVIÇO – Sambinha Chacon
- Data: Sábado, 11 de outubro
- Horário: A partir das 16h
- Local: Rua do Chacon, 365 – Poço da Panela, Recife – PE
- Atrações: Roginho, Helton Lima, Sambarrasta, Sambar&Love e a banda Sambinha Chacon
- Ingressos: R$ 60, à venda no site Bilheteria Digital ou via WhatsApp (81) 98777-4570
- Informações: @sambinhachacon