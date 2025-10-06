fechar
Agenda | Notícia

Sambinha Chacon reúne Helton Lima, Sambarrasta, Sambar&Love e mais nomes de peso no line up neste sábado (11)

Sambinha Chacon realiza nova edição neste sábado (11) com Roginho, Helton Lima, Sambarrasta e mais atrações na Zona Norte do Recife

Por Catêrine Costa Publicado em 06/10/2025 às 22:08
Sambar Ee Love
Sambar Ee Love - Divulgação

Depois de esgotar todos os ingressos na estreia da sua nova temporada, o Sambinha Chacon anunciou mais uma edição que promete movimentar a Zona Norte do Recife. Marcado para este sábado (11), o evento reunirá grandes nomes da cena musical recifense, a partir das 16h.

Com um line-up idealizado para garantir muita música e animação por várias horas, sobem ao palco os cantores Roginho e Helton Lima, além das bandas Sambarrasta, Sambar&Love e a própria banda Sambinha Chacon.

Os ingressos custam R$ 60 e estão disponíveis no site Bilheteria Digital ou via Pix, através do contato (81) 98777-4570. A Arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365, Poço da Panela.

SERVIÇO – Sambinha Chacon

  • Data: Sábado, 11 de outubro
  • Horário: A partir das 16h
  • Local: Rua do Chacon, 365 – Poço da Panela, Recife – PE
  • Atrações: Roginho, Helton Lima, Sambarrasta, Sambar&Love e a banda Sambinha Chacon
  • Ingressos: R$ 60, à venda no site Bilheteria Digital ou via WhatsApp (81) 98777-4570
  • Informações: @sambinhachacon

