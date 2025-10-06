fechar
Agenda | Notícia

Lalu Live 15 traz a magia da Disney e o ritmo contagiante dos anos 80 para o Recife nesta sexta (10)

Lalu Live 15 leva Disney e anos 80 ao Teatro Barreto Júnior com duas sessões, Downtown Boys e performances musicais imperdíveis. Saiba mais

Por Catêrine Costa Publicado em 06/10/2025 às 22:20
Lalu Live
Lalu Live - Créditos:Junior Oliveira

Clique aqui e escute a matéria

A Lalu Academia de Artes, referência em formação artística em Pernambuco, apresenta Lalu Live 15, o espetáculo mais aguardado do ano, que acontece nesta sexta-feira (10) no Teatro Barreto Júnior, em duas sessões imperdíveis: 18h e 20h.

Em sua décima quinta edição, o show promete transportar o público para um universo de sonhos e nostalgia, unindo o encanto dos clássicos da Disney e o brilho dos anos 80. Na primeira sessão (18h), com o tema Disney, o público será levado a uma viagem musical por sucessos de Lilo & Stitch, O Rei Leão, Encanto, Enrolados, Frozen e muitos outros favoritos que marcaram gerações. Já na segunda sessão (20h), o clima é de pura grandiosidade, com performances inesquecíveis de canções de A Bela e a Fera, Newsies e outros clássicos que prometem emocionar.

As duas sessões terão uma abertura vibrante com o Lalu Sessions, em um tributo eletrizante aos anos 80, trazendo hits icônicos de Michael Jackson, A-ha, Queen, Whitney Houston e mais. Para completar o clima de estreia, o público conhecerá a Downtown Boys, a nova boyband da Lalu, formada por Gabriel Diego, Pedro Pena, Paulo Peres e Ricky Aguiar, com coreografias marcantes, vozes contagiantes e identidade moderna e autêntica.

Lalu Live é conhecido por encantar plateias com produções de alto nível, reunindo talentos locais e revelando novas estrelas do teatro musical. Nesta 15ª edição, a escola promete um espetáculo que une profissionalismo, emoção, excelência artística e muita magia.

Crédito das fotos: Junior Oliveira
Assessoria de Imprensa: Alberto Leonardo Feitoza

SERVIÇO – Lalu Live 15

  • Data: 10 de outubro
  • Local: Teatro Barreto Júnior
  • Horário: 18h e 20h
  • Valor: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)
  • Ingressos antecipados: Site Eventbrite e na bilheteria do teatro no dia do evento com uma hora de antecedência
  • Classificação etária: Livre
  • Informações: (81) 9.8268-4444

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Sport: Apesar do empate com o Cruzeiro, risco de queda aumenta drasticamente
Números

Sport: Apesar do empate com o Cruzeiro, risco de queda aumenta drasticamente
Mayssa Leão transforma CDs descartados em arte cósmica no Cais do Sertão
Agenda

Mayssa Leão transforma CDs descartados em arte cósmica no Cais do Sertão

Compartilhe

Tags