Lalu Live 15 traz a magia da Disney e o ritmo contagiante dos anos 80 para o Recife nesta sexta (10)

Lalu Live 15 leva Disney e anos 80 ao Teatro Barreto Júnior com duas sessões, Downtown Boys e performances musicais imperdíveis. Saiba mais

A Lalu Academia de Artes, referência em formação artística em Pernambuco, apresenta Lalu Live 15, o espetáculo mais aguardado do ano, que acontece nesta sexta-feira (10) no Teatro Barreto Júnior, em duas sessões imperdíveis: 18h e 20h.

Em sua décima quinta edição, o show promete transportar o público para um universo de sonhos e nostalgia, unindo o encanto dos clássicos da Disney e o brilho dos anos 80. Na primeira sessão (18h), com o tema Disney, o público será levado a uma viagem musical por sucessos de Lilo & Stitch, O Rei Leão, Encanto, Enrolados, Frozen e muitos outros favoritos que marcaram gerações. Já na segunda sessão (20h), o clima é de pura grandiosidade, com performances inesquecíveis de canções de A Bela e a Fera, Newsies e outros clássicos que prometem emocionar.

As duas sessões terão uma abertura vibrante com o Lalu Sessions, em um tributo eletrizante aos anos 80, trazendo hits icônicos de Michael Jackson, A-ha, Queen, Whitney Houston e mais. Para completar o clima de estreia, o público conhecerá a Downtown Boys, a nova boyband da Lalu, formada por Gabriel Diego, Pedro Pena, Paulo Peres e Ricky Aguiar, com coreografias marcantes, vozes contagiantes e identidade moderna e autêntica.

Lalu Live é conhecido por encantar plateias com produções de alto nível, reunindo talentos locais e revelando novas estrelas do teatro musical. Nesta 15ª edição, a escola promete um espetáculo que une profissionalismo, emoção, excelência artística e muita magia.

Crédito das fotos: Junior Oliveira

Assessoria de Imprensa: Alberto Leonardo Feitoza

SERVIÇO – Lalu Live 15