Agenda | Notícia

Festa Maluco Beleza celebra 40 anos do axé em Recife com Durval Lelys, Olodum e Araketu neste sábado (11)

Recife recebe Festa Maluco Beleza com open bar premium e shows de Durval Lelys, Olodum, Araketu e outros ícones do axé. Saiba mais detalhes

Por Catêrine Costa Publicado em 06/10/2025 às 21:49
Durval Lelys
Durval Lelys - CREDITO: FRED PONTES

Em comemoração aos 40 anos do axé, a Festa Maluco Beleza promete agitar o Recife neste sábado (11 de outubro), no Parador, com início às 16h. O evento reunirá grandes nomes da música baiana, como Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge, além de outras atrações que completam uma programação diversificada e cheia de energia. O anfitrião Durval Lelys se apresentará em sua famosa chupeta elétrica (mini trio), que vem direto de Salvador.

Com open bar premium, a festa garante bebidas de qualidade durante toda a noite, permitindo que o público aproveite cada apresentação com conforto e diversão. A programação terá como destaque os grandes sucessos do axé, trazendo à memória momentos que marcaram gerações, e celebrará o Maluco Beleza, festa que por muitos anos se tornou referência nas festividades da cidade.

O Parador será o palco dos shows ao vivo, oferecendo uma experiência completa aos fãs da música baiana. Além das apresentações principais, o público poderá acompanhar surpresas e performances que prometem manter a energia alta durante toda a festa.

Com expectativa de público grande, os ingressos estão à venda nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital, e os organizadores recomendam a compra antecipada para garantir entrada nesta edição histórica que celebra quatro décadas do axé.

SERVIÇO

  • Data: Sábado, 11 de outubro
  • Horário: A partir das 16h
  • Local: Parador, Recife – PE
  • Atrações: Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge
  • Ingressos: R$ 330 (open bar premium), à venda nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital

Sport: Apesar do empate com o Cruzeiro, risco de queda aumenta drasticamente
