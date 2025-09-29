Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A iniciativa oferece 50% de desconto em todos os ingressos, às terças-feiras, para membros do Club Cinépolis, incluindo a "meia da meia"

Clique aqui e escute a matéria

A Cinépolis apresenta uma novidade especial para os apaixonados por cinema.

A partir desta terça-feira (30), membros do Club Cinépolis terão acesso ao novo benefício “Terça Club Cinépolis”, que disponibiliza 50% de desconto em todos os ingressos às terças-feiras. A condição é válida tanto sobre o valor inteiro quanto sobre a meia-entrada, garantindo a famosa “meia da meia”.



Essa promoção se estende a todas as salas e sessões da rede, tornando a experiência de ir ao cinema ainda mais acessível e proporcionando ao público mais uma oportunidade de viver a magia das telonas com vantagens exclusivas.

Cinépolis lança promoção "Terça Club" com cinema pela metade do preço - Divulgação/Cinépolis

"Com o lançamento da Terça Club, queremos oferecer aos membros Club Cinépolis a chance de assistir ainda mais filmes com preços acessíveis. É uma forma de agradecer a fidelidade dos nossos clientes e tornar a experiência mais confortável e prática para toda a família", comenta Luiz Fernando Angi, gerente de Marketing da Cinépolis Brasil.

A Terça Club chega para complementar os benefícios do Club Cinépolis, que já incluem a Quarta Club, com 50% de desconto nos ingressos às quartas-feiras, e a Quinta Club, que disponibiliza o famoso “leve 2 e pague 1”, em que cada ingresso comprado às quintas-feiras garante outro gratuitamente na mesma sessão e horário. O cadastro no Club Cinépolis é gratuito e pode ser realizado pelo site ou app da rede.