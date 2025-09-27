Bairro do Recife recebe tributo aos anos de ouro da MPB
Espetáculo é uma homenagem aos ícones da Música Popular Brasileira, com interpretações de Leandro Silva e experiências interativas
No próximo domingo, 5 de outubro, o Recife será cenário de um reencontro com a história da canção brasileira. A Livraria Jaqueira, localizada no Bairro do Recife, recebe às 19h o espetáculo “Festivais da MPB”, comandado pelo pernambucano Leandro Silva. O evento é um mergulho na memória musical que transformou a Música Popular Brasileira (MPB) em um dos movimentos artísticos mais importantes da América Latina. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.
O projeto independente, assinado pelo artista pernambucano, propõe um mergulho nas décadas de 1960, 1970 e 1980 — quando os festivais de música televisionados revelaram talentos e transformaram a Música Popular Brasileira (MPB) em símbolo de identidade, resistência e emoção coletiva.
O artista levará ao palco um repertório que atravessa gerações, interpretando grandes clássicos com emoção e vigor. Iniciado no universo musical de forma profissional desde os 16 anos, ele construiu uma carreira marcada pela versatilidade. Atualmente, possui licenciatura em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de formação em curso técnico pelo Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife - CPCMR.
Como intérprete, Leandro gravou cinco CDs revisitando clássicos da MPB e dividiu palcos e gravações com artistas como Naná Vasconcelos, Antônio Carlos Nóbrega, Emílio Santiago, Elba Ramalho, Paulo Diniz, Spok Frevo Orquestra, Jorge de Altinho e Nena Queiroga. Entre suas participações marcantes estão a abertura do Carnaval do Recife em 2004 e a apresentação com a Spok Frevo Orquestra na cerimônia dos Jogos Pan-Americanos no Maracanã.
No palco, também brilhou em projetos de homenagem como Todos Cantam Lenine e atuou como produtor musical em discos, DVDs e shows de relevância nacional, consolidando-se como artista múltiplo, capaz de unir técnica, emoção e memória cultural.
O repertório vai além da performance musical. Em um telão, serão exibidos depoimentos de artistas e produtores que participaram da era dos festivais, além das letras e fichas técnicas das músicas, convidando o público a cantar junto. “É mais que um show, é uma experiência coletiva, que reconecta gerações em torno de um legado que ainda pulsa”, destaca a produção.
Serviço:
- O quê: Bairro do Recife recebe tributo aos anos de ouro da MPB
- Quando: Domingo, 5 de outubro
- Onde: Livraria Jaqueira, Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife
- Horário: 19h
- Ingressos: Sympla.