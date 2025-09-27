Bairro do Recife recebe tributo aos anos de ouro da MPB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Espetáculo é uma homenagem aos ícones da Música Popular Brasileira, com interpretações de Leandro Silva e experiências interativas

Clique aqui e escute a matéria

No próximo domingo, 5 de outubro, o Recife será cenário de um reencontro com a história da canção brasileira. A Livraria Jaqueira, localizada no Bairro do Recife, recebe às 19h o espetáculo “Festivais da MPB”, comandado pelo pernambucano Leandro Silva. O evento é um mergulho na memória musical que transformou a Música Popular Brasileira (MPB) em um dos movimentos artísticos mais importantes da América Latina. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

O projeto independente, assinado pelo artista pernambucano, propõe um mergulho nas décadas de 1960, 1970 e 1980 — quando os festivais de música televisionados revelaram talentos e transformaram a Música Popular Brasileira (MPB) em símbolo de identidade, resistência e emoção coletiva.

O artista levará ao palco um repertório que atravessa gerações, interpretando grandes clássicos com emoção e vigor. Iniciado no universo musical de forma profissional desde os 16 anos, ele construiu uma carreira marcada pela versatilidade. Atualmente, possui licenciatura em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de formação em curso técnico pelo Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife - CPCMR.

Como intérprete, Leandro gravou cinco CDs revisitando clássicos da MPB e dividiu palcos e gravações com artistas como Naná Vasconcelos, Antônio Carlos Nóbrega, Emílio Santiago, Elba Ramalho, Paulo Diniz, Spok Frevo Orquestra, Jorge de Altinho e Nena Queiroga. Entre suas participações marcantes estão a abertura do Carnaval do Recife em 2004 e a apresentação com a Spok Frevo Orquestra na cerimônia dos Jogos Pan-Americanos no Maracanã.

No palco, também brilhou em projetos de homenagem como Todos Cantam Lenine e atuou como produtor musical em discos, DVDs e shows de relevância nacional, consolidando-se como artista múltiplo, capaz de unir técnica, emoção e memória cultural.

O repertório vai além da performance musical. Em um telão, serão exibidos depoimentos de artistas e produtores que participaram da era dos festivais, além das letras e fichas técnicas das músicas, convidando o público a cantar junto. “É mais que um show, é uma experiência coletiva, que reconecta gerações em torno de um legado que ainda pulsa”, destaca a produção.

Serviço: