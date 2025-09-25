Mercado Livre Experience 2025, junto a GOLLOG, anuncia robôs, novas parcerias e futuro do e-commerce
Evento traz novos robôs logísticos, expansão de operações, coletiva com celebridades e show de Thiaguinho no encerramento. Saiba mais
O calendário de eventos corporativos do Brasil ganha mais um destaque em setembro com a realização da 9ª edição do Mercado Livre Experience, em parceria com a GOLLOG. O evento reservou os dias 24 e 25, no Transamérica Expo, em São Paulo, reunindo especialistas, executivos, representantes do setor e convidados para discutir tendências, inovação e os novos rumos do comércio eletrônico e dos serviços digitais no país.
Além de painéis e apresentações, o evento terá espaço para a divulgação de dados inéditos sobre o impacto do Mercado Livre no mercado brasileiro, abordando os principais avanços em logística e serviços financeiros digitais.
A programação incluiu a presença de personalidades ligadas à marca, como Ronaldo Nazário (Fenômeno), Neymar Jr. e Anitta, para reforçar a estratégia de comunicação da empresa junto ao público.
Entre os anúncios, está a apresentação dos Robôs de Separação, uma tecnologia considerada de ponta no setor logístico internacional.
Apesar de já ser utilizada em outros mercados, chega ao Brasil com a proposta de otimizar o processamento de pedidos de múltiplos itens e reduzir etapas operacionais. Segundo a companhia, 125 robôs já estão em funcionamento, com capacidade de separar até 105 mil produtos por dia em uma área compacta de 670 metros quadrados.
Um ponto a ser ressaltado é que ampliação do uso de robôs não significa substituição completa de funcionários. Segundo a empresa, a automação tem deslocado profissionais das linhas de distribuição para áreas consideradas de maior valor agregado, ampliando o volume de colaboradores em setores estratégicos.
A adoção dessa tecnologia, desenvolvida em parceria com a indiana Addverb, deve continuar em expansão à medida que os robôs oferecem escala às operações.
"Estamos trabalhando para seguir reduzindo os prazos de entrega e reforçar a nossa eficiência logística. Atualmente, já temos quase 500 robôs em nossas operações, trabalhando em processos distintos. Com os novos Robôs de Separação, estamos elevando o nível da automação no Brasil e consolidando nossa posição como referência em inovação logística na América Latina", afirma Luiz Vergueiro, diretor sênior de Logística do Mercado Livre.
A malha atual inclui centros de distribuição, rotas aéreas em parceria com a GOLLOG e novos pontos de conexão, o que tem resultado em prazos de entrega menores, sobretudo nas regiões metropolitanas.
E, firmando a parceria, a companhia aérea também teve um painel especial para falar sobre os impactos desde que as duas marcas se juntaram. Focado no aprimoramento do e-commerce, Patricia Bello, Diretora Geral da GOLLOG, apresentou o papel do transporte aéreo na integração do território brasileiro, mostrando que a operação conjunta com o Mercado Livre utiliza, hoje, oito aeronaves cargueiras dedicadas.
A estrutura da companhia, além da frota exclusiva, conta com 134 aeronaves adaptadas para transporte de cargas, podendo ampliar a capacidade de atendimento em diferentes regiões do país.
Norte e nordeste, lugares no qual a logística mais enfrenta dificuldades, são alvos de estratégias da companhia. Com ajuda do modal aéreo, trechos em que o deslocamento de mercadorias levaria mais de uma semana por rodovia, poderá ser realizado em poucas horas.
"Recife aparece como um dos destinos estratégicos dentro da rede do Mercado Livre, e Pernambuco tem se consolidado como um estado de grande relevância para a GOLLOG. Hoje, a companhia mantém cinco unidades no estado, incluindo a capital, reforçando a importância da região para suas operações", ressalta Patricia Bello.
"Atualmente, o Norte e o Nordeste representam mais de 50% da estrutura logística da GOLLOG. Essa concentração evidencia o esforço em atender de forma mais eficiente áreas onde o transporte terrestre apresenta maiores desafios, garantindo maior capilaridade e alcance".
E não para por aí! Assim como o Mercado Livre divulgou Anitta como embaixadora da marca, em abril, o último dia do evento também marcou um espaço de novidades no campo do entretenimento. Durante a coletiva de imprensa, dentro do próprio evento, além da presença da artista, outra celebridade foi anunciada para fazer parte ao time de representantes do Mercado Livre:
Para encerrar os dois dias de atividades, o público contará com uma apresentação especial do cantor Thiaguinho. O show está programado para a noite de encerramento, marcando o fim da 9ª edição do Mercado Livre Experience.