Damas da Arte anuncia programação e destaca protagonismo feminino

Festival terá oficinas, debates, feira de artesanato e shows gratuitos entre 3 e 5 de outubro no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda

A programação oficial da 1ª edição do Damas da Arte – Festival de Cultura Popular está definida.

O evento, que celebra o protagonismo feminino nas artes, ocorre entre os dias 3 e 5 de outubro, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, e reúne artistas de Pernambuco, Paraíba, Brasília e outros estados em uma agenda diversificada e totalmente gratuita, composta por oficinas, debates, feira de artesanato e shows.

Durante os três dias de festival, o público poderá participar de oficinas e workshops ministrados por nomes como Junia Jun (Brasília-DF), Gabriela Salustiano (Olinda-PE) e Maria Flor (Recife-PE), além de assistir a palestras sobre direitos autorais, cultura afro-brasileira e produção cultural.

Painéis de discussão vão abordar temas como saberes populares e economia criativa, com a participação de mestras como Nice Teles, Ana Lúcia e Joana Cavalcante.

A tradicional feira Damas da Arte, realizada durante todo o evento, destaca o trabalho artesanal de mulheres do Nordeste, ocupando diferentes espaços do Mercado Eufrásio Barbosa.

Todas as atividades são abertas à comunidade, fortalecendo a cena cultural feminina e promovendo diversidade, inclusão e intercâmbio entre gerações e territórios artísticos.

As atividades são gratuitas, mas os ingressos para workshops, painéis de discussão e palestras precisam ser retirados através da plataforma Sympla, com vagas limitadas à capacidade do espaço.

Os três dias de evento contarão ainda com show, como o da multiartista paraibana Luana Flores, que se apresenta em Olinda pela primeira vez; além da cantora, compositora e percussionista pernambucana Poli e; encerrando a programação, no domingo, um dos ícones da nova música pernambucana sobe ao palco, a cantora e compositora Flaira Ferro.

“A importância e o impacto do festival vão além da programação. É um encontro na luta pela equidade de gênero no meio artístico, atuando como catalisador de visibilidade e reconhecimento, oferecendo espaços de protagonismo para artistas e empreendedoras.

Nossa expectativa é que não seja apenas uma celebração pontual, mas uma ferramenta de transformação. A meta é inspirar, impulsionar e fortalecer a rede de colaboração entre mulheres, garantindo espaços de fala, representatividade e valorização das fazedoras de cultura”, destaca a produtora cultural Laíse Souza, coordenadora geral do evento.

Damas da Arte – Festival de Cultura Popular - Divulgação

Programação completa:

Sexta (03/10)

Feira de artesanato: Damas da Arte



Damas da Arte Workshop: AGBÊ e Dança invisível | Junia Jun (Brasília-DF)



AGBÊ e Dança invisível | Junia Jun (Brasília-DF) Palestra: “Direitos autorais e distribuição de músicas em plataformas digitais” | Jessica Brito (ONErpm)



“Direitos autorais e distribuição de músicas em plataformas digitais” | Jessica Brito (ONErpm) Painel de discussão: Produção e espaços culturais | Andala Quituche (Museu das Tradições, Aliança-PE), Guida Gomes (Instituto Casa Astral, Recife-PE), Gabriela Dias (Terra Polo Cultural, Recife-PE).



Produção e espaços culturais | Andala Quituche (Museu das Tradições, Aliança-PE), Guida Gomes (Instituto Casa Astral, Recife-PE), Gabriela Dias (Terra Polo Cultural, Recife-PE). Show: Luana Flores (João Pessoa-PB)

Sábado (04/10)

Feira de artesanato: Damas da Arte



Damas da Arte Workshop: Cavalo Marinho | Gabriela Salustiano (Olinda-PE)



Cavalo Marinho | Gabriela Salustiano (Olinda-PE) Palestra: Cultura Afro-Brasileira | Mirela Cavalcanti (Pedagoga e integrante do Afoxé Alafin Oyó)



Cultura Afro-Brasileira | Mirela Cavalcanti (Pedagoga e integrante do Afoxé Alafin Oyó) Painel de discussão: Mestras, saberes populares | Mestra Nice Teles (Cavalo Marinho, Condado-PE),

Mestras, saberes populares | Mestra Nice Teles (Cavalo Marinho, Condado-PE), Mestra Ana Lúcia (Coco de Roda, Olinda-PE), Mestra Joana Cavalcante (Maracatu Baque Virado, Recife-PE)



(Coco de Roda, Olinda-PE), Mestra Joana Cavalcante (Maracatu Baque Virado, Recife-PE) Show: Poli (Recife-PE) - Show da Raiz ao Canto

Domingo (05/10):

Feira de artesanato - Damas Da Arte



- Damas Da Arte Workshop: “Frevo, corpo e movimento” | Maria Flor (Recife-PE)



“Frevo, corpo e movimento” | Maria Flor (Recife-PE) Palestra: “Publicidade - Histórias que vendem” | Gio Figueiredo (Produtora da Globo PE)



“Publicidade - Histórias que vendem” | Gio Figueiredo (Produtora da Globo PE) Painel de discussão: “Economia criativa e empreendedorismo” | Enaile Lima (Instituto Materialize Ideias - Cabo-PE), Concita Carvalho (Diretora de Economia Criativa, Igarassu-PE), Roberta Meneses (Supervisora de Pequenos Negócios da AGE - PE)



“Economia criativa e empreendedorismo” | Enaile Lima (Instituto Materialize Ideias - Cabo-PE), Concita Carvalho (Diretora de Economia Criativa, Igarassu-PE), Roberta Meneses (Supervisora de Pequenos Negócios da AGE - PE) Show: Flaira Ferro (Recife-PE)

Serviço: Damas da Arte – Festival de Cultura Popular

