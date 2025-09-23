fechar
ExpoKids Festa Entre Elas leva mundo das festas infantis ao Shopping Patteo Olinda

Térreo do shopping virou espaço inspirador cercado de ideias, decorações temáticas e programação especial para quem está planejando festas infantis

Por Marilia Pessoa Publicado em 23/09/2025 às 12:52
ExpoKids Festa
ExpoKids Festa - Divulgação

O Shopping Patteo Olinda recebe, de 22 a 25 de setembro, a ExpoKids Festa Entre Elas, evento voltado ao universo das festas infantis.

O térreo do shopping foi transformado em um espaço inspirador perfeito para quem está planejando festas para crianças.

O evento contará com uma programação repleta de atrações para a família toda, incluindo apresentações de personagens, shows do Stitch, números de mágica e mais.

A feira oferece também decorações temáticas e fornecedores especializados para ajudar a planejar a festa perfeita.

Para quem fechar negócio durante a ExpoKids Festa, uma surpresa: uma caricatura feita à mão na hora.

O evento é a oportunidade ideal para economizar e encontrar inspirações e serviços com condições exclusivas.

“O Shopping Patteo Olinda vai se transformar em um verdadeiro mundo das festas infantis, onde as famílias poderão encontrar tudo o que precisam para comemorar em grande estilo e com muita economia”, explica a responsável pelo evento, a jornalista Keila Fidelis.

A ExpoKids Festa Entre Elas acontece das 9h às 22h e tem entrada gratuita.

