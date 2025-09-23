ExpoKids Festa Entre Elas leva mundo das festas infantis ao Shopping Patteo Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Térreo do shopping virou espaço inspirador cercado de ideias, decorações temáticas e programação especial para quem está planejando festas infantis

Clique aqui e escute a matéria

O Shopping Patteo Olinda recebe, de 22 a 25 de setembro, a ExpoKids Festa Entre Elas, evento voltado ao universo das festas infantis.

O térreo do shopping foi transformado em um espaço inspirador perfeito para quem está planejando festas para crianças.

O evento contará com uma programação repleta de atrações para a família toda, incluindo apresentações de personagens, shows do Stitch, números de mágica e mais.

A feira oferece também decorações temáticas e fornecedores especializados para ajudar a planejar a festa perfeita.

Para quem fechar negócio durante a ExpoKids Festa, uma surpresa: uma caricatura feita à mão na hora.

O evento é a oportunidade ideal para economizar e encontrar inspirações e serviços com condições exclusivas.

“O Shopping Patteo Olinda vai se transformar em um verdadeiro mundo das festas infantis, onde as famílias poderão encontrar tudo o que precisam para comemorar em grande estilo e com muita economia”, explica a responsável pelo evento, a jornalista Keila Fidelis.

A ExpoKids Festa Entre Elas acontece das 9h às 22h e tem entrada gratuita.

