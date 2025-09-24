Otto celebra 15 anos de "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos" no Recife com show nesta sexta-feira (26)
O cantor Otto reviverá o clássico "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos" em um show comemorativo, no dia 26 de setembro (sexta-feira), a partir das 20h, aos 15 anos do disco pela primeira vez em Recife, no maravilhoso Teatro do Parque.
Ao longo de mais de três décadas de estrada, o cantor, percussionista e compositor nascido no município de Belo Jardim, no agreste pernambucano, experimentou diversos estilos ? do maracatu ao brega, passando por manguebeat, samba, rock, eletrônica e além ? criando uma sonoridade notavelmente peculiar.
Agora, em turnê, o cantor comemora os 15 anos do Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, revisitando não apenas este álbum catártico que vive até hoje nas memórias de seu público, mas também toda sua produção, brindando o público com seus principais sucessos em shows que constituem, por si só, experiências inigualáveis.
Tido por muitos como sua grande obra-prima, o quarto álbum de estúdio do músico foi inspirado no clássico literário de Kafka, A Metamorfose. Com seu lirismo visceral, o disco converteu em poesia os lamentos de dor e desabafos pessoais do compositor. Na apresentação, o icônico disco será tocado na íntegra, com destaques como ‘Crua’, ‘Janaína’, ‘6 Minutos’, 'Saudade' e ‘Filha’, algumas das canções mais celebradas pelos fãs nos shows.
Para Otto, será bastante especial a celebração deste momento junto ao seu público e em seu estado, Pernambuco. "Este show é a comemoração de uma obra que me acompanhou desde a juventude, uma ponte entre memórias e presente, onde cada música reveste o público com a mesma intensidade que me impulsiona a seguir criando", destaca Otto.
Serviço
Otto - show comemorativo de 15 anos de "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos"
Data: 26 de setembro de 2025 (sexta-feira)
Hora: A partir das 20h
Local: Teatro do Parque
Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/otto-certa-manha-acordei-de-sonhos-intranquilos/3106486