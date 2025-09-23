Violetas da Aurora reúnem Nega do Babado e DJ Vibra em show Palhacinhas do Brega

O coletivo recifense Violetas da Aurora promove neste sábado (27) o evento Palhacinhas do Brega – Vibrando no Babado, na Casa de Alzira, no Bairro do Recife. A iniciativa busca unir palhaçaria e música brega, celebrando o protagonismo feminino na arte, e contará com a participação da cantora Nega do Babado e da produtora musical DJ Vibra.

O show terá início às 20h, com abertura da noite pela poesia erótica de Flávia Gomes, do Sarau Eroticuzinho. A DJ Vibra conduzirá a animação da noite, que também terá a participação do músico D Mingus. Os ingressos estão à venda no Sympla, com preços de R$ 30 (primeiro lote) e R$ 50 (segundo lote), e a classificação indicativa é de 16 anos.

Formado pelas atrizes-palhaças Ana Nogueira (Dona Pequena), Fabiana Pirro (Uruba), Mayra Waquim (Maroca) e Silvia Góes (Sema Roza Madalena), o coletivo Violetas da Aurora desenvolve trabalho autoral há oito anos, voltado para pessoas de todas as idades. Segundo a produtora DJ Vibra, a parceria com Nega do Babado amplia a atuação da artista para além da música, integrando palhaçaria e performance.

A apresentação também é um espaço de reflexão sobre o lugar da mulher na arte, tanto na palhaçaria quanto no brega, tradicionalmente dominados por vozes masculinas. Nega do Babado ressalta a importância da representatividade feminina e a trajetória de reconhecimento alcançada, citando seu sucesso Milkshake como marco de visibilidade.

O evento é mais uma das ações do coletivo Violetas da Aurora, que já produziu espetáculos como Violetas da Aurora – o Encontro (2018), Mesa de GlosaR (2019), Violetas no Parque (2021) e Mesa de GlosinhA (2023), além de ações audiovisuais e culturais durante a pandemia de Covid-19.

Sobre as artistas

Nega do Babado (Adriana Araújo da Silva) é referência do brega recifense, com mais de 20 anos de carreira, e vive atualmente uma fase de expansão artística sob direção de DJ Vibra. A produtora musical e diretora artística é coidealizadora do selo Discopreta e tem atuado na cena independente nacional com projetos que transitam entre música eletrônica, popular e afro-diaspórica.

Local e infraestrutura

A Casa de Alzira funciona no prédio do Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MUAFRO), ocupando a sala Inaldete Pinheiro, no 3º andar. Com capacidade para 70 pessoas, o espaço conta com som e luz, camarim, cantina, palco, lojinha colaborativa, espaço para oficinas e ateliê. O prédio possui elevador para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviço

Evento: Violetas da Aurora convidam Nega do Babado e DJ Vibra – Palhacinhas do Brega: Vibrando no Babado

Local: Casa de Alzira (MUAFRO – Rua Mariz e Barros, 328, Sala 31, Bairro do Recife – Sala Inaldete Pinheiro)

Data e horário: Sábado, 27 de setembro, a partir das 20h

Abertura: Poesia erótica com Flávia Gomes

Ingressos: Sympla – https://www.sympla.com.br/evento/palhacinhas-do-brega-vibrando-no-babado/3125934?referrer=www.google.com (Primeiro lote R$ 30, segundo lote R$ 50)

Classificação indicativa: 16 anos