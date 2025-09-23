fechar
Agenda | Notícia

Violetas da Aurora reúnem Nega do Babado e DJ Vibra em show Palhacinhas do Brega

O coletivo Violetas da Aurora promove show que une palhaçaria e música brega, com participação de Nega do Babado e DJ Vibra, na Casa de Alzira

Por Catêrine Costa Publicado em 23/09/2025 às 21:39
VIOLETAS DA AURORA E NEGA DO BABADO
VIOLETAS DA AURORA E NEGA DO BABADO - Crédito: Renan Filho

Clique aqui e escute a matéria

O coletivo recifense Violetas da Aurora promove neste sábado (27) o evento Palhacinhas do Brega – Vibrando no Babado, na Casa de Alzira, no Bairro do Recife. A iniciativa busca unir palhaçaria e música brega, celebrando o protagonismo feminino na arte, e contará com a participação da cantora Nega do Babado e da produtora musical DJ Vibra.

O show terá início às 20h, com abertura da noite pela poesia erótica de Flávia Gomes, do Sarau Eroticuzinho. A DJ Vibra conduzirá a animação da noite, que também terá a participação do músico D Mingus. Os ingressos estão à venda no Sympla, com preços de R$ 30 (primeiro lote) e R$ 50 (segundo lote), e a classificação indicativa é de 16 anos.

Formado pelas atrizes-palhaças Ana Nogueira (Dona Pequena), Fabiana Pirro (Uruba), Mayra Waquim (Maroca) e Silvia Góes (Sema Roza Madalena), o coletivo Violetas da Aurora desenvolve trabalho autoral há oito anos, voltado para pessoas de todas as idades. Segundo a produtora DJ Vibra, a parceria com Nega do Babado amplia a atuação da artista para além da música, integrando palhaçaria e performance.

A apresentação também é um espaço de reflexão sobre o lugar da mulher na arte, tanto na palhaçaria quanto no brega, tradicionalmente dominados por vozes masculinas. Nega do Babado ressalta a importância da representatividade feminina e a trajetória de reconhecimento alcançada, citando seu sucesso Milkshake como marco de visibilidade.

O evento é mais uma das ações do coletivo Violetas da Aurora, que já produziu espetáculos como Violetas da Aurora – o Encontro (2018), Mesa de GlosaR (2019), Violetas no Parque (2021) e Mesa de GlosinhA (2023), além de ações audiovisuais e culturais durante a pandemia de Covid-19.

Sobre as artistas

Nega do Babado (Adriana Araújo da Silva) é referência do brega recifense, com mais de 20 anos de carreira, e vive atualmente uma fase de expansão artística sob direção de DJ Vibra. A produtora musical e diretora artística é coidealizadora do selo Discopreta e tem atuado na cena independente nacional com projetos que transitam entre música eletrônica, popular e afro-diaspórica.

Local e infraestrutura

A Casa de Alzira funciona no prédio do Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MUAFRO), ocupando a sala Inaldete Pinheiro, no 3º andar. Com capacidade para 70 pessoas, o espaço conta com som e luz, camarim, cantina, palco, lojinha colaborativa, espaço para oficinas e ateliê. O prédio possui elevador para pessoas com mobilidade reduzida.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Serviço

Evento: Violetas da Aurora convidam Nega do Babado e DJ Vibra – Palhacinhas do Brega: Vibrando no Babado
Local: Casa de Alzira (MUAFRO – Rua Mariz e Barros, 328, Sala 31, Bairro do Recife – Sala Inaldete Pinheiro)
Data e horário: Sábado, 27 de setembro, a partir das 20h
Abertura: Poesia erótica com Flávia Gomes
Ingressos: Sympla – https://www.sympla.com.br/evento/palhacinhas-do-brega-vibrando-no-babado/3125934?referrer=www.google.com (Primeiro lote R$ 30, segundo lote R$ 50)
Classificação indicativa: 16 anos

 

Leia também

Mumuzinho apresenta show do projeto "Conectado" no Samba Recife
Música

Mumuzinho apresenta show do projeto "Conectado" no Samba Recife
Instituição realiza Feira de Estágios e Empregos com networking e oportunidades no Recife
Oportunidade

Instituição realiza Feira de Estágios e Empregos com networking e oportunidades no Recife

Compartilhe

Tags