Agenda | Notícia

Sambinha Chacon retorna com nova temporada em Outubro

O Sambinha Chacon retorna ao Poço da Panela, no Recife, em 4 de outubro com palco 360º, shows imperdíveis e muita música e animação para todos.

Por Catêrine Costa Publicado em 18/09/2025 às 21:38
Sambarrasta
Sambarrasta - Divulgação

Depois de agitar os pernambucanos no primeiro semestre deste ano, o Sambinha Chacon já tem data para começar a sua nova temporada: 4 de outubro. Ganhando, como de costume, as tardes de sábado do Poço da Panela com um palco 360º, muita música e animação, a festa trará também muitas novidades na sua programação.

Para a estreia, o line up foi preparado a dedo: Pagunça, Sambarrasta, Felipe Farra, Rafa Mesquita e Boa Ousadia serão os responsáveis por comandar a festa com seus shows completos, hits atemporais e repertórios inéditos, para deixar o retorno ainda mais inesquecível.

Os ingressos para o Sambinha Chacon custam R$ 60 e estão à venda no site Bilheteria Digital ou via Pix, através do contato (81) 98777-4570. A arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365, Poço da Panela.

Serviço

Evento: Sambinha Chacon

Data: Sábado, 04 de outubro, às 16h

Local: Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

Atrações: Pagunça, Sambarrasta, Felipe Farra, Rafa Mesquita e Boa Ousadia

Ingressos: R$ 70, à venda no site Bilheteria Digital ou no WhatsApp (81) 98777-4570

Informações: @sambinhachacon

