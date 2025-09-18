Sambinha Chacon retorna com nova temporada em Outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Sambinha Chacon retorna ao Poço da Panela, no Recife, em 4 de outubro com palco 360º, shows imperdíveis e muita música e animação para todos.

Depois de agitar os pernambucanos no primeiro semestre deste ano, o Sambinha Chacon já tem data para começar a sua nova temporada: 4 de outubro. Ganhando, como de costume, as tardes de sábado do Poço da Panela com um palco 360º, muita música e animação, a festa trará também muitas novidades na sua programação.

Para a estreia, o line up foi preparado a dedo: Pagunça, Sambarrasta, Felipe Farra, Rafa Mesquita e Boa Ousadia serão os responsáveis por comandar a festa com seus shows completos, hits atemporais e repertórios inéditos, para deixar o retorno ainda mais inesquecível.

Os ingressos para o Sambinha Chacon custam R$ 60 e estão à venda no site Bilheteria Digital ou via Pix, através do contato (81) 98777-4570. A arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365, Poço da Panela.