Samba ocupa o Catamaran com a "Rezzenha da Cia"

Samba e diversão no Recife: Gerlane Lops e Lulinha & Citrus comandam a Rezzenha da Cia no Catamaran em 20 de setembro. Saiba mais!

Clique aqui e escute a matéria

O Recife terá mais um encontro com o samba no próximo dia 20 de setembro. A Cia Athletica Recife promove a “Rezzenha da Cia”, que acontece no Catamaran, espaço conhecido por receber programações culturais da cidade.

Entre as atrações está Gerlane Lops, uma das vozes mais representativas do samba pernambucano.

Reconhecida por sua presença nos principais palcos do Estado e por uma trajetória que combina tradição e inovação no gênero, Gerlane é referência quando o assunto é levantar a energia do público com repertório que vai dos clássicos a composições autorais.

Quem também integra a programação é a banda Lulinha & Citrus, garantindo uma tarde de celebração musical.

Os ingressos já estão à venda no site Ticket Simples e na recepção da academia. Com o lema “uma rezzinha não faz mal a ninguém”, o evento reforça a proposta da Cia Athletica de aliar bem-estar, lazer e convivência em momentos coletivos que celebram a música e a cultura local.