Samba do Dendê completa 16 anos e traz Marquinho Sathan para a quadra da Gigante do Samba, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Samba do Dendê comemora 16 anos com roda de samba na Gigante do Samba, recebendo Marquinho Sathan e artistas da nova geração

Clique aqui e escute a matéria

Sábado (20), a partir das 18h, a quadra do Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba, na Bomba do Hemetério, irá se tornar palco do aniversário de 16 anos do Samba do Dendê, uma das principais rodas de resistência da Zona Norte. Os ingressos, a partir de R$ 15,00, já estão à venda pelo Sympla ou via Pix pelo número (81) 9.9826.3006.

A noite promete ser de pura celebração, acompanhada da base do Dendê, com tambores, cuícas, tantans, cavaquinhos, violões e banjos, recebendo os convidados Aborto do Cavaco, cânone do samba local, além de Dinah Santos e Taiguara Borges, representantes da nova geração do samba pernambucano, preparando a quadra para a atração principal: Marquinho Sathan.

Marquinho Sathan – Com mais de 50 anos de carreira, cantor, compositor e produtor musical carioca, alçou fama nas Rodas de Samba nos anos 80. Com 14 CDs lançados, participações em CDs e DVDs de outros artistas, diversas turnês internacionais e sucessos como "Falsa Consideração", "Volta", "Me Engana que Eu Gosto", "Simples Poeta", "Cilada" e "Pura Semente". Sua carreira inclui parcerias com nomes como Roberto Ribeiro, Bezerra da Silva, Arlindo Cruz, Beto Sem Braço, Alcione e Almir Guineto.