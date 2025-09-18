Samba do Dendê completa 16 anos e traz Marquinho Sathan para a quadra da Gigante do Samba, no Recife
O Samba do Dendê comemora 16 anos com roda de samba na Gigante do Samba, recebendo Marquinho Sathan e artistas da nova geração
Clique aqui e escute a matéria
Sábado (20), a partir das 18h, a quadra do Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba, na Bomba do Hemetério, irá se tornar palco do aniversário de 16 anos do Samba do Dendê, uma das principais rodas de resistência da Zona Norte. Os ingressos, a partir de R$ 15,00, já estão à venda pelo Sympla ou via Pix pelo número (81) 9.9826.3006.
A noite promete ser de pura celebração, acompanhada da base do Dendê, com tambores, cuícas, tantans, cavaquinhos, violões e banjos, recebendo os convidados Aborto do Cavaco, cânone do samba local, além de Dinah Santos e Taiguara Borges, representantes da nova geração do samba pernambucano, preparando a quadra para a atração principal: Marquinho Sathan.
Marquinho Sathan – Com mais de 50 anos de carreira, cantor, compositor e produtor musical carioca, alçou fama nas Rodas de Samba nos anos 80. Com 14 CDs lançados, participações em CDs e DVDs de outros artistas, diversas turnês internacionais e sucessos como "Falsa Consideração", "Volta", "Me Engana que Eu Gosto", "Simples Poeta", "Cilada" e "Pura Semente". Sua carreira inclui parcerias com nomes como Roberto Ribeiro, Bezerra da Silva, Arlindo Cruz, Beto Sem Braço, Alcione e Almir Guineto.
Serviço
Evento: Aniversário do Samba do Dendê – 16 anos
Data: Sábado (20)
Horário: 18h
Atrações: Aborto do Cavaco, Dinah Santos, Taiguara Borges e Marquinho Sathan
Ingressos: A partir de R$ 15,00 pelo Sympla ou via Pix: (81) 9.9826.3006
Local: Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba
Endereço: Rua das Crianças, s/nº - Bomba do Hemetério
Comprar Ingressos